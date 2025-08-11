Experiencia Pink Floyd 2x1 con Club

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Experiencia Pink Floyd: Un viaje sensorial y emocional hacia la música de la legendaria banda

Será un show integral que combinará música, imagen y artes escénicas.

Con el característico desarrollo visual de sus producciones, y el especial cuidado y detalle en la interpretación musical, Lenny Pane nos invita a una odisea interior a través del legendario conjunto británico, dando un lugar destacado a la profundidad de sus letras, su mensaje y su filosofía.

La banda, especialmente convocada para esta producción, está integrada por: Patricia Pacheco, Emilio Jorge, Fabián Amerise, Matilde Paul, Martin Misa, Ana De Singlau, Emir Herrera, Pipi Tobio, Fernando Calleja y la Orquesta Psicofónica UmmaGumma, con arreglos y dirección de Martin Bonilla.

La propuesta contará además con la participación de Peyote Contenidos, Saltenials, AlPalo Producciones y un equipo de producción con especialistas en cada elemento, donde cada parte es fundamental para el todo.

EXPERIENCIA PINK FLOYD: Una noche, 50 artistas en escena. Hecho en Salta. A casi 60 años de los inicios de Pink Floyd, mostrará su mirada lúcida y surrealista de la existencia, con un mensaje atemporal.

