Deportes

Argentina vs. México, a todo o nada por el Mundial Sub 17

El combinado nacional comienza su andar en los duelos eliminatorios, a los que clasificó como mejor primera. 
Viernes, 14 de noviembre de 2025 11:27
Argentina y México jugarán este viernes desde las 11.45 en la Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. La Albiceleste logró clasificar como la mejor primera de grupo, posicionándose como una de las candidatas a alzarse con el título. Para afirmar ese estatus, deberá imponerse ante el equipo azteca, que entró como la peor tercera. El ganador de este duelo se medirá ante el vencedor de Portugal-Bélgica. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Argentina y México al duelo por el Mundial Sub 17

El combinado nacional sigue su camino en uno de los pocos torneos de selecciones que nunca pudo ganar, y de hecho jamás alcanzó la final. Con un gran juego, el elenco dirigido por Diego Placente venció 3-2 a una Bélgica que era favorita, se impuso 1-0 contra una robusta Túnez y aplastó 7-0 a la débil Fiyi. Su siguiente parada será el seleccionado mexicano, al que Placente supo eliminar hace un mes en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

El Tri entró por la ventana luego de consolidar actuaciones flojas en las que no pudo desplegar un buen juego, consiguiendo triunfar únicamente a Costa de Marfil por la mínima, y cayendo por 2 a 1 frente a Corea del Sur y por 3 a 1 contra Suiza. A pesar de ello, los resultados le alcanzaron para pasar como la peor tercera y ahora buscarán levantarse en un duelo adverso, que forma parte de una rivalidad en crecimiento por los continuos enfrentamientos entre ambos combinados en diversas categorías.

