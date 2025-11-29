PUBLICIDAD

Deportes

Final de la Copa Libertadores: Flamengo vs. Palmeiras EN VIVO: en Perú se define al nuevo campeón de América

La CONMEBOL dispuso que el partido no comenzará a las 18:00 horas como estaba estipulado, sino a las 18:15 horas (hora argentina), debido a "problemas de organización" en el Estadio Monumental U Marathon.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 17:49
La final de la Copa Libertadores 2025, que enfrenta a los gigantes brasileños Palmeiras y Flamengo en Lima, sufrirá un retraso de 15 minutos en su horario de inicio por motivos de organización.

La CONMEBOL dispuso que el partido no comenzará a las 18:00 horas como estaba estipulado, sino a las 18:15 horas (hora argentina), debido a "problemas de organización" en el Estadio Monumental U Marathon.

 

Ambos equipos buscarán conquistar su cuarta corona continental en una final cargada de expectativas. Palmeiras llega tras una campaña con puntaje ideal en la fase de grupos, mientras que Flamengo lidera el Brasileirao a falta de dos fechas.

La final contará con una fuerte presencia argentina en el campo de juego, ya que la terna arbitral principal está compuesta por argentinos, con Darío Herrera como árbitro principal. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

 

