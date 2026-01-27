Milinkovic: "Se está viendo una evolución importante"

Infernales Vóley atraviesa un momento de crecimiento sostenido en la Liga Nacional Masculina de Vóley (LNMV). Más allá de los resultados, el equipo salteño comienza a reflejar en la competencia oficial el trabajo que viene desarrollando en los entrenamientos, con una mejora notable en la confianza y el rendimiento colectivo.

Así lo expresó su entrenador, Marcos Milinkovic, quien destacó el progreso del plantel en las últimas presentaciones. "Se está viendo una evolución importante, sobre todo en la confianza de los chicos. Veníamos entrenando muy bien desde hace varias semanas, pero nos costaba plasmar ese juego en los partidos", explicó.

Según el DT, la inexperiencia y la presión propia de la competencia fueron factores que influyeron en el arranque del torneo. "Los nervios, el querer demostrar más de lo que los chicos pueden a veces te superan y no podés jugar. Por suerte, en los últimos partidos el equipo jugó más relajado y con mucha más confianza", remarcó.

El balance del último fin de semana, con partidos ante Ferro y Estudiantes, dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico. "Me fui muy contento. Los chicos jugaron sueltos y los que entraron desde el banco lo hicieron muy bien. Para nosotros es clave tener confianza en todo el plantel cuando hacemos cambios", señaló Milinkovic, quien subrayó el salto de calidad entre los primeros encuentros y los más recientes.

En un contexto exigente, Infernales compite en una de las zonas más duras del certamen. "Sabíamos que iba a ser una zona difícil, con cuatro equipos de Santa Fe y dos de la Metropolitana de Buenos Aires, que son de los campeonatos más fuertes del país", analizó el entrenador. Aun así, el equipo mantiene chances concretas de clasificación. "Todavía tenemos una posibilidad de meternos entre los cuatro y va a ser muy importante lo que hagamos el próximo fin de semana contra Ateneo de Catamarca", adelantó.

Milinkovic también valoró la paridad del grupo y la importancia de sostener el nivel hasta el final. "Sacando a Sonder y Normal 3, es una zona muy pareja. Jugando a buen nivel se pueden sacar buenos resultados, así que hasta el último partido vamos a dar lo mejor para intentar clasificar", aseguró.

Finalmente, el entrenador destacó el proyecto deportivo de Infernales, basado en la juventud y el desarrollo a largo plazo. "No fue simple la elección de los jugadores porque algunos clubes no los cedieron. Apostamos a un equipo joven, que gane experiencia juntos y que en unos años pueda dar un salto de calidad", explicó.

El plantel combina jugadores formados en Salta con refuerzos de distintas provincias y del exterior. "Sumamos chicos de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santiago del Estero y Bolivia. El resto son todos jugadores salteños que compiten en distintas ligas del país. Por ese lado estamos muy contentos, porque tenemos una base muy importante de jugadores de Salta", concluyó el exjugador de la Selección Argentina y ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995.