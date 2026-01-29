Central y Juventud, el 1º de febrero por la Copa Revancha

Fue confirmado para el próximo domingo 1 de febrero el clásico por la Copa Revancha que disputarán Central Norte y Juventud Antoniana, desde las 17, en el estadio Padre Martearena.

Desde la organización del espectáculo entre cuervos y santos, aun no dieron a conocer el precio de las localidades y que se resolverá en las próximas horas.

Cabe recordar que cuando se realizó el lanzamiento de dicho partido se informó la presencia de ambas hinchadas, como ocurrió en el enfrentamiento cuando finalizaba el 2025.

"Nosotros tenemos que colaborar de nuestro lado y es haciendo este tipo de partidos. Creo que el país está pasando una situación difícil y lo clubes no está exentos de nada. Tenemos que ayudar y hacer este tipo de eventos para empujar un poquito", explicó el DT del santo, Germán Noce.

Del partido contra Boroquímica, Noce, analizó: "La pautas para seguir. Lo que hay que corregir. Lo que tenemos que seguir aceitando. Hoy entrenamos con mucha carga física y poca carga futbolística y lo hicieron bien. Trataron, intentaron. Venimos de un semana larga. Hay que preparar el partido contra Central Norte. Sabiendo lo fuerte y lo débil para mejorar".

Sobre la planificación y de jugar contra Central Norte por la revancha, dejó en claro: "Tenemos que adaptarnos también a las necesidades del club. Sabemos que va a ser un ingreso bueno de plata y tenemos que aceptarlo. Sería lo conveniente y no, porque estamos en la parte fuerte. Se pueden lastimar los jugadores. Tenemos que modificar todo. Desde lo que podemos hacer nosotros tenemos que colaborar".

Por último señalo: "Contento y agradecido porque trajeron rápido los refuerzos".