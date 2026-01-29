Gimnasia se alista para definir el triangular con los chaqueños

Los preparativos del plantel de Gimnasia y Tiro apuntan ahora para el enfrentamiento del próximo viernes con Chaco For Ever, desde las 21.30, en el estadio Gigante del Norte, por la tercera fecha y definición del torneo Triangular de Verano.

Bajo los ordenes del DT Fernando Quiroz, el grupo millonario ayer entrenó con fútbol como para ir encontrando un mejor ritmo futbolístico y que se va perfeccionando para observar una posible formación que se deberá definir para enfrentar a los chaqueños.

Quiroz le da mayor cabida a la estructura que ya viene de la temporada pasada y la que se busca fortalecer con la incorporación de aquellos jugadores que se sumaron en condición de refuerzos y en especial con las presencias de Gonzalo Soto en zona defensiva y Walter Montoya en la posición de volante.

También el trabajo se concentra en el hecho de armar un equipo que podría aparecer para el primer partido por los puntos frente a Colegiales, en el inicio del torneo de ascenso. Tras la partida de Federico Abadía, en el puesto de arquero no se develó si Joaquín Papaleo o Federico Cosentino, uno de los dos atajará.

Es posible que Cosentino aparezca con el número 1 en el buzo mañana, como parte de una rotación en el arco, porque la vez pasada frente a Central Norte atajó Papaleo.

Gabriel Díaz y Matías Birge, ambos siguen con tratamiento de kinesiología.