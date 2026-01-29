Los 10k del Medio Maratón NB Salta será fecha nacional

Los 10k del Medio Maratón New Balance Salta sumaron otro atractivo más. Ahora también serán parte del Campeonato Nacional de ruta, también de esa distancia. En nuestra ciudad se llevará a cabo la segunda fecha..

La tercera edición de esta modalidad pasará a formar parte del torneo nacional organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), para atletas federados, que contará con distintas fechas y sedes a lo largo del país.

El intendente Emiliano Durand estuvo presente junto a autoridades municipales y del atletismo, además de los deportistas salteños Esteban Angulo, Amalia Zambrano y Sebastián Salas, quienes formarán parte de la competencia.

Mientras que Daniel Sotto, presidente de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), quien estuvo presente de forma virtual, sostuvo que Salta es un fantástico destino para el campeonato y que será sede en el norte argentino. También agradeció a la Municipalidad por el trabajo realizado en conjunto.

"Es muy lindo representar a la ciudad y correr en ella. Esperamos con ansias este momento y sin dudas buscaremos brindar una buena performance", dijo el atleta Esteban Angulo, palabras que acompañó la deportista Amalia Zambrano, quien además expresó su felicidad por formar parte de tan grande evento.

El Campeonato Nacional es de carácter anual y reunirá a los mejores fondistas del país a lo largo de distintas etapas disputadas en circuitos certificados. El torneo está reservado para atletas mayores de 18 años, de ambos sexos, que cuenten con licencia CADA vigente.

Cada Federación Provincial podrá inscribir hasta 12 atletas mujeres y 12 atletas varones por carrera, pudiendo modificar su integración en cada etapa sin superar ese límite. El Nacional se disputará mediante la acumulación de puntos obtenidos en distintas carreras de 10 km en ruta, con inicio en marzo y cierre no más allá de noviembre de 2026.

Cabe destacar que el Maratón New Balance sigue siendo abierto para todo público, tanto en la modalidad 10k como en los 21k y que lo citado anteriormente es exclusivo para atletas federados interesados en participar en el Campeonato Nacional de Ruta 10k.