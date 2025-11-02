PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ministro de Economía Roberto Dib Ashur
relatos de salta
Colectivo LGBTIQ+
Gobierno nacional
Descuido y robo
Detenido en Valle Escondido
Planeaba una masacre
Narcotráfico en Salta
Ministro de Economía Roberto Dib Ashur
relatos de salta
Colectivo LGBTIQ+
Gobierno nacional
Descuido y robo
Detenido en Valle Escondido
Planeaba una masacre
Narcotráfico en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa

El dirigente, que obtuvo el 41,45% de los votos, fue felicitado por la conductora y compartió detalles sobre su reciente corte de pelo.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 08:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El flamante ganador de las elecciones pasadas, Diego Santilli, fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y se llevó un inesperado elogio de la conductora. “Diego, los mataste a todos”, dijo entre risas.

Santilli, quien obtuvo el 41,45% de los votos, regresó a la mesa más famosa luego de haber estado días antes de las elecciones y aseguró que el programa de la Chiqui le había traído suerte. “Nos diste suerte a Patricia y a mí. También al presidente, que ganó una elección tremenda”, afirmó.

 

 

Por otra parte, Mirtha se mostró sorprendida por el corte de pelo del funcionario, ya que, tras su triunfo, se cortó el cabello en vivo durante un programa de streaming, tal como lo había prometido. “A ver, date vuelta que no te vi bien”, le dijo. Y agregó: “Ah, no, bastante te cortaste. ¿Hiciste una promesa?” Santilli respondió: “Asumí un compromiso y hay que cumplirlo”, afirmó.

Finalmente, la periodista Débora Plager, otra de las personalidades invitadas, comentó: “Es uno de los pocos políticos que cumple las promesas de campaña”, bromeó.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD