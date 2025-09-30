Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya compartieron la feliz noticia y se agranda la familia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la feliz noticia de la dulce espera de su primer hijo, con un tierno posteo, la influencer reveló que está embarazada e indicó “Nosotros tres”, entre imágenes de la dulce espera en el matrimonio primerizo.

En un posteo conjunto, la feliz pareja utilizó como portada una ecografía, en la red social Instagram. Así, con la canción “Good Things Come to Those Who Wait” de Isak Danielson de fondo, el texto junto al video señala: “Primer posteo de nosotros tres”.

Durante el corto se pueden ver los rostros de felicidad del futbolista y de la modelo. También hay escenas de la realización del estudio, de Sabatini mientras muestra su pancita y de Dybala sonriente a su lado.

Acto seguido, ambos mostraron un compilado de imágenes de la ecografía en papel. Más tarde, la feliz pareja se fundió en un beso rápido, Oriana tomó la cámara y en un grito silencioso, celebró: “Vamos a ser papás”

En menos de una hora, la publicación superó los 516 mil “Me gusta” y la misma influencer también posteó una historia de la serie animada Danny Phantom, donde el personaje Sam es acompañada por su pareja y ambos están frente a una cuna.