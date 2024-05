"Los riesgos de una 3° guerra mundial están planteados"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó que "los riesgos de una tercera guerra mundial están planteados" tras reunirse con el presidente de Rusia Vladimir Putin. En diálogo con Radio Rivadavia, el diplomático argentino afirmó que la guerra entre Ucrania y Rusia y la situación en Oriente Medio plantean interrogantes muy grandes para la paz y la seguridad internacional.

En este sentido, Grossi mencionó que la ocupación de las fuerzas rusas en la central de Zaporiyia puede causar un accidente nuclear.

"Tuve dos encuentros muy técnicos con Putin", reveló. El ex embajador de la Argentina en Austria (2013-2019) sostuvo que presentó una serie de ideas con el objetivo de evitar que Rusia militarice las instalaciones energéticas ucranianas y no ataque el lugar para que no haya una dispersión radioactiva.

Grossi señaló que en las próximas semanas habrá una reunión en Suiza para analizar el plan de paz impulsado por Ucrania, al que Rusia no lo considera "un buen punto de partida". Asimismo, el director del OIEA no cree que los rusos asistan al encuentro que se realizará en Zúrich.

"La otra hipótesis es que ambas partes entren en una etapa de enfrentamiento congelado, como en el caso de Corea del Sur y Corea del Norte", indicó el diplomático.

Grossi consignó que "la Argentina es un país con una noble tradición en materia de energía nuclear". "Tiene una capacidad exportadora bastante notable y extraordinaria. Envió reactores nucleares a Perú, Australia, Argelia", destacó.

Por otra parte, advirtió que no se debe esperar a la cumbre de la OTAN para saber si hay riesgos ante una posible tercera guerra mundial. "Están planteados para que se dé un conflicto a nivel global", teniendo en cuenta las guerras que hay en Oriente Medio entre Israel y Hamás y la invasión de Rusia a Ucrania.

En la actualidad es quizá el dirigente más activo de la OIEA desde su creación en 1957, como resultado del programa "Átomos para la paz" del Presidente Eisenhower, destinado a extender la generación de energía nuclear por todo el mundo. Ha pasado la mayor parte de los últimos cuatro años y medio viajando por todo el mundo, reuniéndose con presidentes y ministros de asuntos exteriores, presionando para conseguir más acceso a los emplazamientos nucleares.