Trump: "Maduro ofreció de todo" para evitar un conflicto

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido "de todo" porque no quiere "meterse" con EEUU.

"Él me ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con EEUU", dijo al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre supuestas concesiones de Maduro para negociar con Washington.

El diario The New York Times publicó la semana pasada que Maduro le habría ofrecido a Trump abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a EEUU la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia. Y este jueves, el periódico Miami Herald publicó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habrían ofrecido a EEUU encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

El asesor de la Presidencia de Brasil, Celso Amorim, afirmó que sería "ingenuo" no creer en la intención del presidente de EEUU Donald Trump, de interferir en Venezuela, tras autorizar a la CIA.

Estas informaciones se producen mientras EEUU mantiene un inédito despliegue militar en el mar Caribe, donde ha destruido varias embarcaciones que, según Washington, pertenecen al narcotráfico y estarían vinculadas con el Gobierno venezolano. Asimismo, Trump anunció esta semana que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los bombardeos contra las lanchas.

Maduro, que rechaza las acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico, advirtió el jueves que el mando político y militar del país está "más unido que nunca" para defender a Venezuela de las amenazas de EEUU, al tiempo que su vicepresidenta desmintió las informaciones del Miami Herald.

Sobrevivientes

Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron ayer que detuvieron a dos supervivientes del bombardeo realizado este jueves a una sexta embarcación en el Caribe, la primera vez que sobreviven personas desde que comenzaron estos ataques.

Este hecho trascendió tras la denuncia de la organización "Pescadores y amigos del mar", de Trinidad y Tobago, que aseguró que dos trinitenses estaban entre los seis muertos en el ataque aéreo militar. Los familiares de las víctimas reclaman la investigación de lo ocurrido.

El hecho eleva la polémica sobre los ataques de Estados Unidos, que suman al menos 27 muertos que Washington vincula al narcotráfico de Venezuela.