El primer ministro de los hutíes murió en un ataque israelí

Los hutíes del Yemen anunciaron ayer que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", señaló la presidencia hutí en un comunicado.

Las fuentes añadieron que el Ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Al-Rahawi, primer ministro del gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión. El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel

"Días oscuros"

El jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, advirtió ayer a Israel que "su venganza no duerme" y prometió "días oscuros" para el país mediterráneo, tras el asesinato del primer ministro y otros miembros de su gobierno.

Al Mashad nombró al viceprimer ministro Muhamad Meftah para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno.

En un discurso televisado, el líder hutí indicó al gobierno de Benjamin Netanyahu que "los actos cometidos por su traicionero y sucio gobierno" tendrán como respuesta "días oscuros".

"Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pertenezcan a la entidad sionista (...) Todavía hay una oportunidad para que las hordas de colonos regresen a sus países de origen. A todas las compañías que operan en la entidad de ocupación (Israel), mi advertencia final es que se vayan antes de que sea demasiado tarde", dijo.

Y apuntó que "la pura y noble sangre yemení, si es vertida, hará caer los tronos imperiales que han gobernado el mundo".

76 muertos en el enclave palestino

Los hospitales de la Franja de Gaza registraron 76 muertos ayer por ataques israelíes, que se producen cada vez con más intensidad en la ciudad de Gaza. Treinta y ocho de los fallecidos ingresaron a los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda en la capital gazatí, que en los últimos días está siendo atacada intensamente por Israel como parte del plan de invasión de la ciudad aprobado por el Gobierno, que conllevaría el desplazamiento de su millón de habitantes.