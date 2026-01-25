Ola de frío extremo en gran parte de Estados Unidos

Una peligrosa tormenta invernal avanzó el fin de semana sobre cerca de la mitad de Estados Unidos con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados, por lo que al menos 21 estados del país declararon el estado de emergencia.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se ven expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que hoy alcance la costa.

Los meteorólogos adelantaron que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de "catastróficas" capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

"íQuédense en casa, tengan provisiones y prepárense!", declaró el director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Ken Graham, en una entrevista.

Para anticipar los peligros de la tormenta y canalizar recursos especiales, han declarado el estado de emergencia en Nueva York y otros estados, entre los cuales se encuentran Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C..

El frío polar también afecta a la vecina Canadá, donde las autoridades advierten de que la sensación térmica podría descender hasta los -50 °C, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

Cancelaron unos 10 mil vuelos

Las aerolíneas estadounidenses han cancelado unos 10.000 vuelos que debían operar entre ayer y hoy, según los registros del portal FlightAware.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en los supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse botellas de agua, alimentos enlatados y papel higiénico.

El presidente Donald Trump aprovechó la tormenta para negar el cambio climático, sin hacerse eco de las advertencias de las autoridades y del Servicio Meteorológico. "Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió en su red Truth Social.

Según los expertos, los inviernos son cada vez más cálidos y cortos debido a la crisis climática, pero es probable que se produzcan nevadas más intensas porque una atmósfera más cálida retiene mayor humedad.