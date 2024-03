"Me queda claro que no hicimos buen partido"

Marcelo Vázquez no anduvo con vueltas a la hora de analizar lo que dejó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante All Boys. "Me queda claro que no jugamos un bien partido", apuntó el entrenador en el "23 de Agosto".

Marcelo Vázquez no anduvo con vueltas a la hora de analizar lo que dejó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante All Boys. "Me queda claro que no jugamos un bien partido", apuntó el entrenador en el "23 de Agosto".

Y como toda derrota, golpea y mucho, "siempre cuando uno pierde y más de local golpea; creo que no era para perderlo al partido, si bien no jugamos bien, no hicimos un partido como queríamos; ellos encontraron un gol de otro partido, inesperado, nos golpeó, después creamos algunas situaciones más de gol, no pudimos convertir; pero la amargura de perder en nuestra casa que no es lo que queremos", explicó.

El DT del "lobo" resaltó que "es un golpe de realidad también de acuerdo a lo que es el torneo que cualquiera le puede ganar a cualquiera; el domingo pasado no éramos más que nadie y ahora no somos peor que nadie, esto es fútbol, es así, obviamente como dije, nos duele porque no lo esperábamos", sostuvo.

Vázquez dijo que "lamentablemente no tuvimos la fluidez del juego que tenemos habitualmente, no estuvimos finos, nos costó mucho, estuvimos imprecisos, no tuvimos movilidad; como que no lo noté al equipo con esa frescura que jugamos los partidos anteriores, nos pesó, ellos hicieron un muy buen trabajo defensivo, nos esperaban en mitad de cancha".

El DT comentó que "lo del gol fue un acierto de su jugador y nosotros no pudimos convertir las situaciones que creamos, pero nos quedamos con las manos vacías injustamente".

Sucede que para Marcelo Vázquez Gimnasia no merecía perder, "para mí era un empate, ellos no nos generaron tanto, sí ese tiro en el palo después del 1 a 0 cuando nosotros fuimos a buscar el empate y nos descuidamos, pero creo que no nos generaron mucho; si bien las más claras las tuvimos a nosotros, pero los goles se hacen, nosotros no los hicimos y ellos sí", y agregó que "me queda claro que no hicimos buen partido".

Finalmente, cuando se le consultó si el equipo se había "relajado" luego de las dos victorias consecutivas, comentó: "La palabra relajar creo que no es buena; yo hablo mucho de frescura, que no fuimos ese equipo agresivo de partidos anteriores".