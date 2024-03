Mauro Albertengo piensa en Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima retomó los entrenamientos en el predio de "Papel NOA" y pensando en la próxima presentación, el sábado desde las 16 en Buenos Aires de visitante de Tristán Suárez. Hoy comienza a definir el once titular.

Sin dudas que perder en casa ante All Boys pegó y fuerte, lo reconoció Mauro Albertengo, "creo que lo intentamos de todas las maneras, por ahí un poco la suerte, un poco que All Boys se defendió bien; es un equipo que le hacen muy pocos goles; nos costó mucho generar situaciones, creo que en el segundo tiempo los fuimos a buscar, empujamos mucho más, pero nos descuidamos y nos terminan ganando el partido; pero si queremos pelear el campeonato, tenemos que salir a buscar los partidos y nos puede pasar", explicó.

El delantero del "lobo" fue consultado sobre su posición en la cancha, "desde que llegué, siempre dije que tengo tendencia a bajar, nunca fui un nueve de área, siempre fui segunda punta, hoy me toca hacerlo de nueve y trato de colaborar con el equipo en lo que me toca, el domingo tuve mucha fricción en el área con los defensores, se hizo muy difícil, pero después jugué por afuera, un poco de extremo, pero siempre apoyando y tratando de dar lo mejor al equipo", sostuvo.

Y la bronca todavía perdura, "siempre duelen las derrotas y más de local; pero ya está, debemos pensar en lo que viene; si le ganamos a Tristán Suárez, nos acomodamos de vuelta, si le ganábamos a All Boys, estábamos a 1 de la punta, ganamos tres partidos en seis, esto recién comienza, falta un montón", subrayó al tiempo que remarcó que "lo peor que podemos hacer es por una derrota empezar a pelearnos o ponernos mal, al contrario hay que mejorar lo que hicimos mal, apostar al próximo partido porque quedan 32 fechas todavía".

El delantero vive del gol, algo que el "9" de Gimnasia viene buscando y por momentos lo pone ansioso, "más que eso cuando el equipo no gana, el partido pasado cuando el equipo ganó estaba bien, quiero mejorar y hacer más goles; me toca hacerlo más de nueve, pero en el segundo tiempo cuando ingreso el 'Pola', Menéndez, me tiré por afuera más de extremo pero tampoco pudimos marcar".

Por otro lado, destacó que "tuve una situación, pateé una de zurda, el equipo en general tuvo situaciones, me quedo con eso, que tuvimos chances, porque cuando no las creas te vas preocupado; pero este equipo tiene variantes, genera situaciones; no hay que ponerse mal, no bajar los varazos y apostar a los tres puntos del próximo partido porque vamos a salir a ganar de visitante", finalizó Mauro Albertengo.