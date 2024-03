River y Estudiantes, hoy a todo o nada en Córdoba

River Plate, campeón de la Liga Profesional, y Estudiantes de La Plata, que se quedó con el título de la Copa Argentina 2023, definirán hoy la Supercopa Argentina, en un partido que se llevará a cabo en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

El encuentro se jugará desde las 21.10 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez junto a Hernán Mastrángelo en el VAR, mientras que será transmitido en vivo por Star+ y ambos equipos buscarán quedarse con la gloria mientras están en medio de la pelea por la clasificación en la Copa de la Liga 2024.

River tendrá variantes en el once luego de empatar 1 a 1 con Independiente: Facundo Colidio volvería a ser titular y Milton Casco podría reemplazar a Enzo Díaz, al tiempo que Sebastián Boselli pelea por un puesto con Andrés Herrera en la defensa.

El equipo dirigido por Martín Demichelis se reencontrará con el mediocampista Enzo Pérez, el ídolo que dejó el club a fines del año pasado y que jugará desde el arranque en el conjunto platense.

Por su parte, Estudiantes de La Plata viene de perder por 3 a 1 en su visita a Sarmiento de Junín y el técnico Eduardo Domínguez tendrá disponible a Eros Mancuso, quien se recuperó de una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y podría estar en la alineación desde el comienzo del encuentro.

Otamendi no se suma

El defensor Nicolás Otamendi aseguró que se le "hace cada vez más difícil volver a la Argentina" para jugar en River debido a que "el país no está en un buen momento" y él se encuentra "muy bien" en el Benfica de Portugal. "Aquí en Benfica estoy muy bien. El club me lo hace ver y estoy muy cómodo", expresó el marcador central campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina. Y agregó: "Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda". En esa línea, continuó: "Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a la Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada". De esta manera, Otamendi prácticamente le cerró la puerta a la chance de vestir la camiseta del "millonario" pese a las idas y vueltas en mercados de pases anteriores, en las que incluso llegó a recibir la invitación del entrenador Martín Demichelis.