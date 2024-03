Los árbitros iniciaron las prácticas

La Escuela de Árbitros de la Liga Jujeña de Fútbol comenzó con los entrenamientos de cara al inicio de la competencia y en la jornada del martes recibieron la visita del presidente de la Liga Jujeña, Marcelo Sánchez, quien se dirigió a los colegiados brindándole su apoyo y comprometiéndose a trabajar en conjunto.

"Es muy importante que entre todos busquemos lo mejor para la Liga por eso mi compromiso es acompañar y brindarles todas herramientas para que el arbitraje mejore día a día", remarcó Sánchez.

Es importante mencionar que la Escuela de Árbitro funciona los martes y jueves en el estadio "La Tablada" desde las 16.30 y la misma esta dirigida por los instructores Gustavo Alarcón, Ismael Zambrana y el profesor Pablo Fernández (PF).

Las inscripciones están abiertas para todos aquellos que desean sumarse a la Escuela.

Pasando en limpio, escuela de árbitros funcionará los días de entrenamiento: Martes y Jueves en el horario de 16:30 a 18:30. En estadio "La Tablada".

Recordemos que en el plano dirigencial la Liga Jujeña tuvo una reunión el pasado lunes y en la misma se definió la modalidad de disputa para la presente temporada 2024 tanto en masculino como en femenino.

Luego de la deliberación correspondiente, en la que hubo dos mociones, quedó establecido que la actual temporada 2024 se mantendrá la forma de disputa en primera división (masculina y femenina) en los mismos escenarios, y se conformarán los sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19 solamente en la rama masculina.

Además, en cuanto a las divisiones inferiores de las chicas, las categorías que jugarán quedaron pendientes para la próxima reunión, estimando que serían las mismas que en masculino, es decir sub 19, sub 17, sub 15 y sub 13.