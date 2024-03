Se juega el clásico de Fraile Pintado a beneficio

El clásico de Fraile Pintado se juega hoy desde las 20 y será a beneficio de Dulce y Shayla, dos niñas que se encuentran con un problema de salud. Defensores con la presentación de Matías Carabajal como DT recibe a Peñarol.

Más allá de lo futbolístico, la idea del encuentro tiene como fin recaudar fondos para la compra de un generador, ya que Dulce debe estar conectada a un respirador las 24 horas, mientras que para Shayla, su familia tiene que realizar unas obras edilicias en su domicilio para reacondicionarle la habitación por su problema de salud.

Con este movimiento, se espera un estadio del "tomatero" lleno, porque el costo de la entrada se fijó en general 500 pesos mientras que los menores de 12 años ingresan gratis, aunque si quieren colaborar, podrán hacerlo en la puerta de acceso.

La iniciativa, fue por un edil con el acompañamiento del municipio de la ciudad "tomatera" como así también la colaboración de vecinos que de manera desinteresada se sumaron a la buena causa para ayudar y colaborar con las familias de las dos niñas que necesitan de todos.

Serán dos encuentros, primero en el femenino y desde las 21.30 juegan en masculino, para ambos clubes, significará el primer amistoso de pretemporada atendiendo que recientemente comenzaron a entrenar.

El torneo Anual de la Liga Regional comenzará el próximo 24 del corriente mes y llevará el nombre de "Mario Meliton", en homenaje al querido "Mario Araña", tal como se lo conocía por su constante dedicación al fútbol infantil dirigiendo alguna vez a grandes jugadores como Ariel Ortega, Marcos Gutiérrez.

Pero con respecto al partido de esta noche, el clásico fraileño tendrá la presentación de Matías Carabajal como nuevo técnico de Defensores de Fraile Pintado. El "Moro", decidió colgar los botines luego de un par de semanas de entrenamientos.

Sucede que el club "venía buscando técnico, nosotros ya habíamos comenzado a entrenar pero no encontraban entrenador, así que me preguntaron cómo me sentía y decidí aceptar, no estaba en los planes comenzar a dirigir, quería ser técnico pero más adelante, se adelantó", contó Carabajal.

Sucede que se sintió algo cansado, lo habló con su familia y decidió no seguir jugando cerrando así una etapa, ya que recordemos en el 2021 Carabajal se recibió de director técnico profesional.

El ahora exfutbolista, de una dilatada trayectoria como jugador profesional, se mostró entusiasmado con esta nueva etapa "la tomo con mucha responsabilidad, Defensores de Fraile Pintado es un club grande y con mucha historia", sentenció agregando "queremos ser protagonistas y dar pelea para clasificar", finalizó Matías Carabajal.