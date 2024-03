El "gaucho" apuesta a darle rodaje a la juventud

La juventud del "gaucho". Los Perales sigue con su preparación en miras al Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol y con nuevo entrenador. Se trata de Matías López que está a cargo de Sub 19 y Primera División. En su diálogo con diario El Tribuno de Jujuy contó que "éste es mi tercer año trabajando en el club, en un proceso que viene con una base de juveniles que son alrededor de 10 o 15 y este año los objetivos son cosechar esos frutos en Primera. Es un plantel joven y con muchas ganas. Ya cumplimos un mes de pretemporada y esperamos la fecha de inicio. Queremos hacer un buen torneo", señaló.

Esta tarde en el "Fortín Gaucho" jugará su segundo amistoso, esta vez ante Luján serán dos partido para Primera División y Sub 19.

También remarcó que "hace tres años atrás hubo planteles que llegaron a semifinales de Copa Jujuy, jugaron un Regional y eso también creo que sirvió de vidriera y vamos a trabajar de una manera para que estos chicos sean la experiencia con el tiempo saliendo desde aquí", acotando que "los dirigentes me dieron libertad para armar el cuerpo técnico como también para citar jugadores, pero siempre siguiendo dos valores importantes que es el respeto hacia el club en general y la responsabilidad. A Los Perales le cuesta mucho el día a día, tener ingresos y estar al día con la Liga, pero sobre todo respetar la camiseta que tiene historia y peso deportivo", destacó.

El DT fue claro al detallar que "en cuanto a la base siguen 5 jugadores que son los que nos ayudan en cada jornada como ser 'Pollo' Zavoluk, Juan Córdoba, 'La Garza" García, Ezequiel Quiroga, Ricardo Cerezzo más los chicos que vienen conmigo hace tiempo y unos refuerzos que regresaron en realidad, como es el caso de Braganttini y Lucas Marchesi y otros nuevos que llegaron de Palpalá. Ya jugamos un amistoso con Nieva y mañana -por hoy- jugamos otro con Luján que serán dos partidos", anticipó.

Al final López admitió que "la vara que nos ponemos es ser mejor que el año anterior, sin importar quien estaba antes porque pasaron grandes técnicos y muy reconocidos en Jujuy. Confiamos en la imagen de un club por sobre los nombres y personas. Hay chicos que están hace mucho y son la base que confiamos", selló.

Por otra parte, Daniel Villalba, exdelantero de San Martín de Tucumán, Talleres de Perico, Cuyaya, entre otros expresó que "me sumé este año con grandes expectativas a un club que viene creciendo y ya tiene un nombre dentro de la Liga Jujeña haciendo buenos torneos. Ya he trabajado en otros clubes y aquí me sentí sorprendido gratamente por la cantidad de chicos que tenemos en inferiores. Empezamos hace tres semanas con los preparativos del torneo siendo profe de la octava división lo que ahora tras la reestructuración sería la Sub 15 con chicos de categoría 2009 y 2010". En esa línea marcó que "trato de enseñar lo que aprendí en el amateurismo, inferiores y en el profesionalismo también. Con los profes me sentí muy contenido y estoy a gusto. Trato de formarlos a los chicos para que lleguen a Primera División , pero la base son los valores morales, el compañerismo, la lealtad y el ser puntual en este etapa formativa. Estamos entrenando los lunes, martes y jueves desde las 17 hasta las 18.30 y seguimos sumando".