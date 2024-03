AFA le rescindió el contrato a ESPN y Star+ por fallas en la Supercopa

Lo informó Jorge Rial en su cuenta de X, quien detalló que la Asociación de Fútbol Argentina entiende que hubo un incumplimiento de contrato porque no tenían permitido pasar la final por la aplicación. "Esto se suma a las groseras fallas técnicas", agregó.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le rescindió el contrato a ESPN Argentina por derechos de transmisión de la Supercopa. La explicación tiene que ver con un “incumplimiento de contrato”, ya que solo fue transmitida por Star+ y no por la señal de cable como estaba pedido.

La información la comunicó Jorge Rial en su cuenta de X (exTwitter) y explicó que “todo fue a raíz de la final de River vs Estudiantes. No podía transmitirlo por la app y lo hizo igual”. No dio más detalles, pero se especula que esto podría ser aplicado a nuevas Supercopas y no al torneo.

Resta la confirmación del ente que regula al fútbol o de la misma señal de deportes. El conductor agregó: “Esto se suma a las groseras fallas técnicas” que hubo durante la transmisión, lo que también denunciaron los hinchas.

A través de un comunicado, la AFA marcó que Torneos y Competencias incumplió el convenio con la entidad. "La Asociación del Fútbol Argentino informa que la transmisión del partido final de la Supercopa disputado en el día de ayer entre los clubes River Plate y Estudiantes de La Plata efectuada en forma exclusiva por medio de la plataforma 'Star+' constituye un claro incumplimiento del acuerdo por la organización y explotación del torneo suscripto con la empresa Torneos y Competencias S.A", expresó.

Lo que también resta confirmar es, si esto también se aplica a la Copa de la Liga, ¿qué pasará con los partidos de River?