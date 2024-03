El "lobo" quiere saldar la deuda de visitante hoy

Gimnasia y Esgrima buscará cortar la sequía lejos de casa. Hoy a las 17 visita a Agropecuario en Carlos Casares en partido correspondiente a la quinta fecha de la zona A de la Primera Nacional con el control de Álvaro Carranza.

Hasta el momento, en las dos presentaciones de visitante, quedó en deuda. En Tucumán falló en la puntada final y en San Juan, el equipo no tuvo respuestas, prácticamente abusó de los pelotazos, fue largo, inconexo.

Por eso en esta tercera partida afuera, Marcelo Vázquez, técnico "albiceleste", buscará comenzar a saldar la materia pendiente de sumar, si bien los tres puntos serían ideales, un empate no se verá con malos ojos.

Es que tiene que comenzar a cerrar la tradicional "media inglesa", ya que de local se está haciendo fuerte y viene de ganar los dos partidos que disputó ante su gente, pero tendrá que cortar la sequía afuera.

De entrada, si bien era la idea repetir el mismo once de la fecha pasada, no podrá ser, ya que Diego López, de buen rendimiento en su primera presentación como titular en este tercer ciclo en Gimnasia, sufrió una molestia física y no será de la partida. Su lugar será ocupado por Franco Camargo.

El resto, son los mismos que vienen de ganar en el "23 de Agosto" a Brown, por lo que espera que tengan un funcionamiento similar, aunque al frente deberá ser mucho más efectivo y concretar las situaciones que puedan generar.

Sucede que se evitó abusar de los pelotazos, con el "Pulga" Luis Rodríguez de enlace en la zona de creación, jugar largo lo complica, la pelota al pie le permitirá generar mayor volumen de fútbol y así poder habilitar a Albertengo o bien aprovechar las trepadas de los laterales.

Hasta se asoció mejor con Larralde que intentó ser el termómetro de Gimnasia, aunque careció de continuidad porque no logró tener regularidad en el juego.

Agropecuario llega de igualar la fecha pasada, suma ocho puntos, dos más que el "lobo", producto de dos victorias y dos empates, hasta el momento no perdió, mantiene el invicto y de local poco a poco se está consolidando.

La fecha tendrá otros partidos en la jornada de hoy: All Boys recibirá a Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez a Alvarado de Mar del Plata y Estudiantes de Buenos Aires a Almagro, todos a las 17.