Encuentro de las glorias

El estadio "Visera de Cemento" fue el escenario elegido para reunir a las glorias del ayer de Atlético San Pedro y de Juventud Antoniana de Salta, en un encuentro que seguramente, formará parte de los gratos recuerdos que el fútbol le dio a estos hombres, que en su tiempo joven, entregaron lo mejor y fueron destacadas figuras de ambos planteles. Y allí estuvieron con sus años a cuesta, pero con el ímpetu de la juventud que todavía emociona su corazón, al poder entrar al campo de juego y hacer rodar la pelota.

Todos coincidieron que se puso de manifiesto la hermandad entre jujeños y salteños, y la felicidad de volver a compartir este encuentro. "Es una emoción muy grande, a esta edad, de los 60 años para arriba, lo que vale son las ganas, el entusiasmo y lo más importante es juntos, dar gracias a Dios por poder patear todavía una pelota", dijo José Luis Córdoba. En tanto que Roque Fernández, quien militó en Atlético San Pedro, en Atlético Tucumán y en Belgrano de Córdoba y fue uno de los organizadores de este acontecimiento deportivo, explicó que lo vivido en la jornada, es el resultado de un sueño de años y de la amistad que me une a "Mala" García. "Habíamos perdido contacto y hace unos días me llamó y me pidió concretar el anhelo de reunir a los jugadores de nuestros tiempos. Como él está en Buenos Aires, gestioné todo para que hoy vivamos este encuentro de confraternidad. Para hacerlo, busque colaboración y las autoridades del Club Atlético San Pedro nos prestaron la cancha y las instalaciones. En cuanto a los muchachos convoqué a algunos, estos hicieron correr la voz y hoy están presentes. Gracias a Dios todo salió bien", dijo Fernández.

Atlético San Pedro, salió a la cancha con Cristian Morales, Orlando Bejarano, César Oscar Córdoba, Alfio Estigarribia, César León, Silvio Cardozo, Orlando Quiroz, José García, Luis Gavilán, Omar Arias y Jorge Yurquina y la dirección técnica de Roque Fernández.

Mientras que Juventud Antoniana alistó a Miguel Rojas, José Luis Córdoba, Víctor Aybar, Sergio Balmaceda, Antonio Soria, Luis Flores, Fabián Cedrón, Marcelo Cil, Marcelo Cortéz, Carlos Gómez y Carlos Cil y la conducción de Juan de la Cruz Kairuz. Con el arbitraje de Miguel Coronel, comenzó el partido que se jugó en dos tiempos de 20' cada uno.

Al momento de los cambios, pisaron el rectángulo verde, Agapito Arroyo, "Chili" Reynaga, Humberto Cuellar, Carlos Hacen, Julio Mamani, Ricardo Aniceto Roldán entre otros. El partido finalizó con la victoria de Juventud Antoniana por 1 a 0 con el gol de Carlos Cil a los 5' del primer tiempo. Este tipo de encuentro siempre marca un precedente para continuar reuniéndose y compartir una jornada.