Sosa: "Para mí sería un sueño seguir dirigiendo"

Hace unos días que está en marcha el interinato de Franco Sosa como entrenador de Gimnasia y Esgrima luego de la salida de Marcelo Vázquez y el tucumano ya le intenta dar su impronta a este "lobo" que busca mejorar cuanto antes en este torneo de la Primera Nacional.

Ayer al finalizar el entrenamiento el exjugador que supo vestir las camisetas de Gimnasia, Boca y Racing, entre otros clubes, dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre lo que le toca vivir ahora al mando del plantel "albiceleste".

"Me está tocando la oportunidad de poder colaborar con el club que me hizo llegar como jugador a donde pude llegar. Ahora como técnico me está tocando dar un mano al club, en esta situación, que para mí no es una situación mala yo creo que falta mucho todavía", dijo el nacido en Monteros visiblemente ilusionado con la chance que se le presentó.

"Para mi sería un sueño seguir dirigiendo, soy consciente de que me dieron esta semana", afirmó el exfutbolista que quiere una victoria ante Patronato. A su vez, el entrevistado agregó: "Voy a dejar lo mejor de mi".

¿Con qué equipo se va a encontrar el hincha? "Siempre me gustó jugar con línea de tres, la idea es jugar con un equipo corto donde no hay que darle mucho espacio, ahogarlos". convenza en lo que puede llegar a dar"

Camargo y Larralde están lesionados, y Sosa está buscando los mejores reemplazantes para estos jugadores de cara al duelo versus el equipo entrerriano programado para el sábado a las 21.

Por último desde el club se confirmó que el ayudante de campo del DT interino es Daniel Juárez y no Mariano Pasini.