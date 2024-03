Camila Hiruela y un buen año en España

Camila Hiruela cerró la temporada con Deportivo Heidelberg Volkswagen como máxima anotadora de La Liga Iberdrola en España. La jujeña marcó 426 puntos a lo largo de la fase regular, lo cual dio muestras del nivel exhibido.

Por eso, ante El Tribuno de Jujuy la punta receptora surgida en Sociedad Española hizo "un balance muy positivo, me sentí muy cómoda desde el primer momento, en el club me recibieron muy bien, la verdad que no me costó desenvolverme, pude dedicarme a entrenar, una institución muy linda con un ambiente familiar", apuntó.

Hiruela reconoció que "tuvo una muy buena temporada, la disfruté mucho", sin embargo aún se lamenta no haber podido entrar con el equipo a los playoffs, "pero con un sabor agridulce porque tuvimos un tremendo torneo, pero a la vez un poco triste por no haber entrado a los playoffs y nos quedamos afuera por muy poco", comentó.

La jugadora de 27 años se mostró feliz en Deportivo Heidelberg y cuando le dijeron de renovar prácticamente no lo dudó, ya que "estoy contenta con el club, las chicas, por eso renovamos las ilusiones y vamos a apostar todo nuevamente para la temporada que viene, me voy a quedar aquí y seguir trabajando para llevar al club lo más alto posible", sostuvo.

Camila tuvo un nivel prácticamente de selección, los números así lo marcan, ya que la exintegrante de Las Panteras anotó 426 puntos; "es una muy buena marca", confesó la jujeña, aunque no lo esperaba, "la verdad que no sabía qué nivel esperaba tener, es algo que no había pensado antes de viajar; uno siempre se plantea ir y dar lo mejor, en cada entrenamiento, en cada partido, las cosas se fueron dando, el equipo hizo un buen trabajo también y merecíamos entrar a los playoffs".

Pero está "muy contenta porque logré disfrutar y conseguí jugar a un muy buen nivel y mantenerme regular en casi todos los partidos, obviamente siempre hay muchas cosas por mejorar, pero estoy muy contenta por mi desempeño", recalcó.

La Liga Iberdrola, también conocida como Superliga femenina de vóley de España, Superliga femenina, es la máxima categoría del vóley español en categoría femenina, por lo que "el nivel es mucho más competitivo que en el país, cuenta con muchas jugadoras, no solo de aquí sino de otros países que llegan a reforzar los equipos, un nivel profesional alto", opinó.

Por lo demostrado a Camila Hiruela la llamaron de otros clubes, "me buscaron, me hablaron de varios clubes, pero no pensé en irme, tuve ofertas pero decidí quedarme aquí, estoy contenta, quiero saldar esa deuda pendiente que quedó de esta temporada".

La jugadora jujeña cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del vóley, luego de surgir de Española, pasó por Boca Juniors, River Plate en la Liga Metropolitana, pasó por el UTE Budapest de Hungría en dos oportunidades, Círculo Sportivo Italiano de Perú, Madrid Chamberí de la Iberdrola española.

Además, vistió la camiseta de la selección nacional desde las menores hasta llegar a Las Panteras, el equipo argentino mayor de vóley femenino, siendo todo un acontecimiento histórico para este deporte de nuestra provincia.

Por el momento, se quedará en España, allí seguirá entrenando mientras planifica ver de poder regresar a la provincia para pasar unos días de descanso junto a su familia y amigos más allá de que, por supuesto, aquí continuará con los entrenamientos para no perder el ritmo.