Costilla se ganó un lugar en la reserva de Los Andes

Con otro semblante luego de casi tres meses en Buenos Aires, el mediocampista Mariano Costilla pudo adaptarse en el Club Los Andes y hasta se ganó un lugar dentro de la reserva que es dirigida por Luis "Cotón" Romero. Con el sueño fijo de vestir la casaca del "milrayitas" en la Primera B Metropolitana, el palpaleño de 17 años hace fuerza para que los tiempos se acorten y así poder obtener un contrato profesional como el objetivo más próximo.

"El torneo arranca el 6 de abril, pero estamos en el tramo final de la pretemporada y de amistosos que ya tuvimos 7 donde nos fue bastante bien porque nos enfrentamos a Chacarita Juniors, Tristán Suárez, Cañuelas, Almagro y el último fue con la Primera de Juventud de Bernal. En realidad fuimos un selectivo de todos los que mejor estuvieron en toda la pretemporada de 4º División hasta sexta, fue bastante duro el trabajo pero servirá", señaló "Nano" ante El Tribuno de Jujuy.

También contó que "los sábados jugamos a la mañana y por la tarde trato de descansar y pasar un rato por la plaza a tomar mates con un compañero. Luego miramos un par de series y a descansar.

El técnico Luis 'Cotón' Romero sabe mucho, siempre me habla y aconseja que confíe en mí y siga entrenando, que me esfuerce cada vez más porque tengo una idea de juego en la que no me costará".

En la misma línea contó que "el profe ya me convocó entre los 18 y ahora tengo esforzarme cada vez más porque todos juegan muy bien, tenemos un buen plantel donde somos 40 jugadores. El 23 de este mes se hace el sorteo de las reservas de AFA. Mi objetivo es seguir aprendiendo en cada entrenamiento y mi sueño es llegar a Primera", afirmó.

Del mismo modo confesó que "en un principio me costó muchísimo, porque es otro nivel, en lo físico no porque en Palpalá ya hacía gimnasio y aquí también apenas llegué empecé, pero sí en lo táctico me costó porque el juego es mucho más rápido y se juega a dos toques, parar y tocar", acotando que "aún me estoy adaptando porque en los primeros amistosos me ponían en los segundos tiempos y me decía que haga mi juego y simple porque aquí se juega así; van mucho al roce y en el primer amistoso me chocaban de atrás, me pegaban patadas, pero me tengo que acostumbrar", destacó el volante central o interno.

A su vez comentó que en su rutina "me levanto a las 6 para ir a entrenar porque tengo que estar a las 7.30 en el predio y entrenamos hasta las 11.30 u 11.50. De ahí vuelvo a la pensión para almorzar, bañarme e ir al colegio hasta las 18. De ahí hago doble turno para ir al gimnasio hasta las 20.30, volver, cenar, bañarme e irme a dormir. Actualmente estoy parando en Valentín Alsina y voy al Colegio 9 que me queda a tres cuadras de la pensión".

Al final reconoció que "esta experiencia vale muchísimo, en Altos Hornos Zapla ya tenía una idea porque el profesor 'Suri' (Néstor Aguirre) lo tenía en sexta y más o menos nos explicaba las cosas que hacemos hoy aquí, pero ahora lo estoy aplicando en la cancha con los movimientos y todo eso", finalizó.