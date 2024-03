Sosa destacó la gran entrega del equipo

Franco Sosa, entrenador interino de Gimnasia y Esgrima, dialogó en conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 con Patronato de Paraná en el estadio "23 de Agosto".

"Lo habíamos planteado de una manera pensando en que el rival jugaba 4-3-1-2, habían jugado así con Güemes, pero ellos cambiaron 4.4-1-1", dijo el DT nacido en Tucumán en relación a la sorpresa que se llevaron con el planteo del equipo entrerriano algo que culminó con la prematura apertura del marcador para el "patrón".

"En el segundo tiempo fue diferente hicimos tres cambios, los que entraron, entraron muy bien. Creo que todo el segundo tiempo los metimos en un arco, la verdad que por la entrega y las ganas de quererlo empatar, lo teníamos que haber ganado", aseguró el entrevistado analizando la parte complementaria en la que sus jugadores mostraron otra cara y estuvieron muy cerca de dar vuelta el resultado.

"Para cambiar un sistema no iba a ser fácil, se los había dicho a los jugadores", expresó Sosa en mención a la idea de juego que tenía para afrontar el duelo del sábado pasado pero que no se pudo implementar de buena manera. A su vez, el DT interino afirmó: "Hay que tener tranquilidad y seguir trabajando si me toca seguir, yo creo que en algún momento vamos a encontrar el equipo, hay muy buenos jugadores".

En cuanto al desempeño en el rectángulo de juego de Iván Ortigoza, el entrenador provisorio del "lobo" dijo: "Es un excelente jugador, muy desequilibrante, casualmente esa era la idea con su ingreso, que pueda desequilibrar por afuera, por el medio, venía de una lesión, en la semana le costó mucho terminar los entrenamientos, se le cargaban los gemelos, quizás por eso no estuvo de entrada pero yo creo que es un jugador importante".

En cuanto a su futuro al mando del plantel "albiceleste", que tiene que ver con la planificación semanal para que Gimnasia se prepare de la mejor manera para enfrentar al Racing cordobés, Sosa sostuvo: "Yo soy empleado del club y estoy dispuesto para que lo que lo dirigentes decidan".

El "lobo" viajará a Córdoba este fin de semana para enfrentar a la "academia" con la ilusión de volver a la victoria.

En cuanto a los jugadores que están "tocados" luego del partido ante Patronato, esperan la evolución de Facundo Rizzi, el lateral izquierdo fue reemplazado en el segundo tiempo luego de fuertes contracturas en sus dos piernas.