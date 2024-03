Jujuy Básquet visita a Belgrano en Tucumán

Jujuy Básquet dio vuelta la página y esta noche desde las 21 buscará recuperarse ante Belgrano en Tucumán en encuentro correspondiente a la séptima fecha de LaLiga Federal.

Luego de la derrota en la fecha pasada, Jujuy Básquet trabajó en los errores, no sin antes hacer una fuerte autocrítica por lo que significó perder con Centro Español que sin dudas fue un golpe que debe servir para ajustar.

Por eso el entrenador Fabián Daverio resaltó que "la verdad que tuvimos un partido para el olvido, no hicimos el plan de juego que pretendíamos, al no arrancar bien sobre todo en defensa, el rival se agrandó, jugó suelto, con mucha intensidad, por supuesto que fue mérito de ellos, pero no podemos repetir las fallas que tuvimos".

En cuanto al partido de esta noche ante Belgrano de Tucumán, manifestó que "tenemos un compromiso con uno de los punteros, jugamos de visitante otra vez y una semana después vienen ellos por lo que será una semana agitada porque la diferencia entre partidos sirve, la diferencia de gol sirve así que ojalá podamos tener otro partido bueno".

Sobre el rival, líder de la zona, dijo que "Belgrano un equipo que perdió el invicto la fecha pasada, tiene una base de torneos anteriores, buen juego interior, dos jugadores de mucha experiencia y uno con mucha intensidad".

Ya estudiado, sabe dónde ajustar en defensa "desde el perímetro son intensos, les gusta jugar ataques rápidos, debemos trabajar en el balance defensivo y después los tiros abiertos, desde el perímetro, cerrar la zona pintada con un trabajo para que no salga la bola de ahí".

El DT de Jujuy Básquet remarcó que la derrota pasada fue una cachetada "en líneas generales no estuvimos a la altura, jugamos desprolijos, desconcentrados, los recambios que hicimos en general no estuvieron bien".

Pero como todo tropezón, dejó un aprendizaje "es una derrota donde seguramente nos duele, pero debe servir de aprendizaje, ya estamos trabajando porque queremos seguir creciendo", resaltó el técnico.

Sin embargo Daverio remarcó que "seguimos siendo un equipo en construcción y sabemos que estas cosas pueden pasar, no es un equipo consolidado, es un equipo que aprende día a día y nos puede suceder, todavía estamos en crecimiento y debemos ajustar para ser más regulares y cumplir el objetivo que tenemos que es clasificar entre los primeros cuatro", finalizó el técnico del elenco jujeño.