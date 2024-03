Siguen las observaciones de jugadores jujeños

La Federación Jujeña de Vóley continuó con las observaciones de jugadores. Durante el último fin de semana, estuvieron en distintos clubes de capital y en el interior en Atlético San Pedro buscando talentos con miras a la conformación de los seleccionados.

Con el objetivo de llegar en la mejor condición deportiva a los campeonatos argentinos a jugarse en junio y julio, las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 masculino, como también el sub 14 femenino tuvieron su segundo encuentro de observaciones.

En las instalaciones de Sociedad Española, el sub 14 masculino realizó los trabajos correspondientes en la cual participaron más de 20 jugadores y contó con la supervisión de sus entrenadores Alberto Guevara y Luis Flores.

Por la tarde, en Club Gorriti fue el escenario para la observación del sub 14 femenino bajo la mirada de Diego Pistone, el entrenador responsable, al que acudieron 50 jugadoras.

El domingo fue el turno para el sub 16 y sub 18 masculino donde se hicieron presentes alrededor de más de 70 chicos en el Club 1º de Marzo. En el primer turno, Natalia Santellan, entrenadora, se encargó de liderar los movimientos del sub 18. Luego fue turno para que la sub 16 comience con su entrenamiento que estuvo a cargo de Luis Mendieta.

Los trabajos de observación de los distintos seleccionados continuarán en las próximas semanas para seguir captando valores y brindando la posibilidad a más jugadoras y jugadores para poder ser parte de las mismas.

También los entrenadores estuvieron en el interior, ya que la idea es conformar un equipo lo más federal posible y llegaron hasta San pedro de Jujuy. La primera observación fue en sub 14 y estuvo a cargo de Alberto Guevara y Luis Flores.

Las actividades van a seguir mañana en Club Defensores de Fraile Pintado a partir de las 10 para la categoría sub 16 femenino, junto a Maximiliano Jorqui, y a las 11 para el sub 18 femenino con el entrenador Mauro Rivarola.

Desde la Federación Jujeña de Vóley recordaron que la convocatoria está abierta para todas las jugadoras y jugadores que deseen probarse en los distintos preseleccionados.