Gimnasia y Esgrima sacó pecho en Carlos Casares

Gimnasia y Esgrima venció a Agropecuario en Carlos Casares 2 a 1 y sumó la primera victoria de visitante de la temporada. Ayer las acciones fueron controladas por Álvaro Carranza en el estadio "Ofelia Rosenzuaig".

El "lobo" comenzó manejando la pelota, Larralde, Rodríguez, movieron el medio campo y contaron con el acompañamiento de Rizzi por la izquierda y Camargo por la derecha, complementándose bien Chiozza.

Sin embargo no tuvo profundidad y en pocos minutos, el "sojero" se acomodó en la cancha y desde los pies de Melo, comenzó a generar situaciones no si bien no fueron claras, se trataron solamente de aproximaciones, Gimnasia ya no atacaba.

Schönfeld puso un centro al medio y solo Bieler remató ancho. Tras cartón, Melo tuvo dos chances, primero probó a Sosa desde afuera del área y luego el arquero respondió a puros reflejos el tiro cruzado.

Agropecuario intentaba, sobre todo por los costados, pero le faltó claridad en la última puntada porque siempre encontró bien parada a la última línea de la visita.

Así, con el correr de los minutos, de tanto ir dejó espacios y Gimnasia lo aprovechó. A los 41 Agustín Palavecino definió fuerte cuando entró por izquierda bien habilitado por Chiozza y puso el primer grito de la tarde para posteriormente ir al descanso 1 a 0.

En el complemento, el "lobo" estuvo mejor parado, manejó la pelota ante la necesidad de Agropecuario, y hasta pudo haber ampliado la ventaja. A los 9 minutos, Molina perdió el mano a mano con Otaola, golero local, sin embargo el rebote le quedó a Albertengo que sin arquero remató afuera. Increíble.

Gimnasia sabía que un gol de Agropecuario, lo pondría en aprietos, por lo que ajustó las marcas y apostó a salir rápido cada vez que recuperaba la pelota.

De tiro libre al travesaño, avisó el "Taca" Bieler que no le iba a ser fácil al "lobo", hasta que llegó el descuento de Gagliardi de cabeza para poner suspenso a la tarde en Carlos Casares.

Porque fue a buscar la igualdad, abusó de los pelotazos dejando la impresión que podía igualarlo, pero no, porque el equipo de Marcelo Vázquez no perdió el orden y se defendió bien para cerrar 2 a 1 y sumar los primeros tres puntos afuera de casa.

Tres partidos en tablas

Ayer se jugaron tres partidos más y todos finalizaron empatados. All Boys, próximo rival del “lobo”, no pudo doblegar a Güemes de Santiago del Estero en su cancha y terminó con un apático 0 a 0. En otro de los encuentros, el clásico de 3 de Febrero terminó igualado 1 a 1. Ni Estudiantes de Caseros que fue local, mucho menos Almagro, pudo hacer la diferencia suficiente como para sumar los tres puntos, por lo que el empate castigó a los dos por igual.

Falabella abrió la cuenta para Almagro mientras que Contreras empató para el “pincha”. Por último, Tristán Suárez y Alvarado de Mar del Plata, también quedó en empate, pero fue 2 a 2. Negro y Molina los goles del local mientras que para los marplatenses, Belinetz y Ortíz festejaron. Los marplatenses y el “pincha” de Caseros se sumaron de este modo a Agropecuario como escoltas, ya que todos suman ocho unidades por el momento, ya que restan partidos para cerrar la jornada cinco.