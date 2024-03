"Estamos para ascender", dijo Agustín Palavecino

En estos cinco partidos que van para Gimnasia en este campeonato de la Primera Nacional 2024 (tres victorias y dos derrotas), uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo con goles incluidos fue Agustín Palavecino quien ayer dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre su presente que deriva en el buen andar del "lobo".

"Me siento muy contento, cada vez me voy adaptando más al equipo, a lo que me pide el técnico, cada vez me voy conociendo más con mis compañeros", sostuvo el futbolista que llegó este año al "lobo" procedente de Estudiantes de La Plata, institución en la que debutó como profesional en el 2022.

"Gimnasia me recibió de la mejor manera", dijo Palavecino quien también valoró la calidez humana que hay en el vestuario "albiceleste".

Sobre su adaptación al estilo de juego que desarrolla el DT Marcelo Vázquez, el entrevistado, valorando que una parte del plantel ya está trabajando desde la temporada pasada, aseguró: "Nos vamos conociendo de a poco entre todos. Siempre es más difícil cuando un equipo arranca desde cero y no se conocen". A lo que agregó: "Partido a partido nos vamos adaptando a lo que nos pide el director técnico. Siempre tratamos de ser protagonistas y tener la pelota".

En mención a los jugadores de experiencia que tiene el plantel, en especial por Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y Mauro Albertengo, el futbolista opinó: "Corrés con ventaja cuando tenés este tipo de jugadores al lado porque tienen una jerarquía enorme. Siempre se aprende algo nuevo con ellos".

En alusión al objetivo máximo por el cual trabajan todos en el plantel del "lobo", Palavecino manifestó: "Estamos para ascender, el club se preparó para esto, somos candidatos".

En cuanto a lo que viene, Gimnasia y Esgrima ya se está preparando para una nueva presentación de local, que se dará este domingo frente a All Boys. En ese contexto y conociendo la manera de trabajar del DT Marcelo Vázquez, es probable que planee no tocar mucho de lo que se presentó en Carlos Casares ante Agropecuario.

Gimnasia se entrenará hoy en el predio de Papel NOA desde las 9 y permitirá el acceso de la prensa a la práctica. Idéntica situación ocurrirá el miércoles en Río Blanco. Jueves y viernes el ensayo será a puertas cerradas.