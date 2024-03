Chiappero comenzó el 2024 con el pie derecho

El 2024 ya tiene a Alfredo Chiappero como vigente campeón Argentino. Es que el joven trebejista jujeño actualmente se posiciona en lo más alto de la categoría sub 18, tras ganar en Buenos Aires el Campeonato Argentino de esa categoría, que se desarrolló días atrás en Buenos Aires en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) a un ritmo de 60 + 30 en un total de 6 rondas de las cuales Chiappero ganó 5 y empató una.

Con este logro Alfredo logró su quinto título nacional, Campeón Argentino (sub 10, sub 12, Sub 14 y ahora sub 18). Cabe resaltar que tan importante título lo posiciona como el representante oficial de la categoría en el plano internacional, por lo que dentro de su calendario deportivo se avizoran las participaciones en el Mundial de Ajedrez Florianópolis (22 de octubre), el panamericano en Estados Unidos (14 de julio) y el Sudamericano de Ajedrez en Uruguay (1 de diciembre). En el plano nacional tiene por delante importantes participaciones en torneos internacionales que en su mayoría serán en Buenos Aires, entre ellos Faogba (12 de marzo), Máster de Buenos Aires, Semifinales Absolutas Argentinas, Proam.

En lo inmediato es prioridad alcanzar el puntaje ELO que exige la Fide (Federación Internacional de Ajedrez) para obtener el título de Maestro Fide deberá sumar aproximadamente 54 puntos y para ello Chiappero viajará a Buenos Aires en los próximos días y los subsiguientes para conseguirlo, además de sumar experiencia para los compromisos internacionales, por lo que necesita ayuda económica por los elevados costos que demandan los viajes previstos en la temporada.