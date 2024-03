Diego López sigue en plena recuperación

Cada vez el partido ante All Boys está más cerca en el calendario para un Gimnasia que quiere seguir en los puestos altos de la tabla de posiciones de la zona A de la Primera Nacional.

El "lobo" se medirá este domingo a las 17 con el equipo de Floresta con el control de Fabrizio Llobet en el marco de la sexta fecha del certamen en el que el equipo de Marcelo Vázquez está como escolta del líder San Martín de San Juan.

De cara al juego de este fin de semana en el "23 de Agosto", Diego López no será de la partida tal como pasó en el duelo ante Agropecuario en Carlos Casares donde no se subió el avión para viajar a Buenos Aires. El defensor todavía no se recupera de su lesión por lo que su lugar será ocupado por Camargo. Todo hace indicar que Marcelo Vázquez repetirá equipo este domingo en el reducto de barrio Luján.

Inferiores

Ayer Gimnasia y Esgrima presentó a Cristian Anaya como nuevo coordinador de divisiones inferiores.

El experimentado director técnico de divisiones formativas, que supo ser campeón en distintas categorías, será el encargado de llevar las riendas del fútbol juvenil de la institución de calle Humahuaca.