Fin presidirá Zapla por los próximos 2 años

Un nuevo proceso en el "merengue". Hoy a las 19 en el salón de fiestas del club Altos Hornos Zapla asumirá funciones Daniel Fin como flamante presidente de la entidad palpaleña. La formalidad se dilató tras la proclamación en diciembre del 2023 y luego de la polémica definición del Torneo Regional donde el equipo de Martín Martos no logró ascender al Federal A, cayó 2 a 0 con Camioneros, en medio de un estrepitoso arbitraje de Marcelo Sanz que trascendió hasta en medios nacionales.

Fin reemplazará a Marcelo Lizárraga que en su periodo de 3 mandatos, 6 años, no pudo retornar a Zapla al Federal A.

En la antesala habló con El Tribuno de Jujuy y adelantó que "será un día importante y en lo personal trascendente, en lo institucional también porque somos la continuidad de una gestión que cumplió varios objetivos. En la juventud me imaginaba tener esta responsabilidad, siendo hincha más que nada y mi familia pasando por mis abuelos, viejos, tíos y el vínculo con el club es por el barrio siendo de San Ignacio me hace tener grandes expectativas de ser la cara visible de un equipo de trabajo", acotando que "tengo 33 años, ejerzo de abogado hace más de 8 años, en mi rutina venía aportando desde que era estudiante, pero de a poco fui asumiendo más responsabilidades, adquiriendo herramientas. Por suerte mi profesión me permite ir acomodando los tiempos en virtud a la prioridad que hoy tengo que es Zapla. Como hincha lo digo, el club está en un presente muy lindo con mucha difusión y no sólo en el fútbol", expresó.

A la vez admitió que "será un gran desafío por eso el lema que vamos trabajamos este año es 'Más que una Pasión, una Familia', por eso entendemos que analizar el contexto socioeconómico que vivimos es hacer un gran sacrificio no sólo en lo institucional sino con el socio y el hincha porque para eso están los clubes que son grandes articuladores para poder brindar alternativas". En la misma línea explicó el proceso de pasar de las gradas al escritorio diciendo que "esto es un complemento de entender el rol, porque como hincha yo creo que son etapas y uno nunca deja de serlo y ese es el condimento de la pasión de hacerlo, por que nos gusta . Uno entrega tiempo y cosas para hacer cosas por algo que no es de uno, sino que es de muchos. Y ese sentido de pertenencia hace que el trabajo no sea duro para disfrutarlo y al mismo tiempo las identificaciones políticas, es algo que se viene dejando de lado desde hace 6 años para trabajar para la institución que tiene integrantes con variedad de pensamientos con un alto grado de diálogo con organismos nacionales, provinciales y municipales", aclaró.

Al final contó que "la Comisión está constituida por los vicepresidentes Guillermo Bepre y Eduardo Montoya, el tesorero Daniel Méndez y la secretaría con Sergio Arjona. El objetivo es consolidar el servicio del club hacia el socio del deporte amateur básquet, vóley y hóckey. Con las Divisiones Inferiores se hizo un cambio de paradigma y en Primera División quedó la vara muy alta", cerró.

Martos, confirmado

El titular del "merengue", Fin, confirmó ayer que "al no tener respuestas desde el Consejo Federal para acceder al Federal A, lo cual el silencio ya es una respuesta pese a la presión no sólo con notas enviadas sino de los medios de comunicación, el lunes comenzamos con los entrenamientos a las 16 con Martín Martos como entrenador más jugadores que aceptaron la propuesta como ser Durán, Tonini Valenzuela, Santillán, Villagra, Pablo Barro, Estopiñán, Guaymás y me falta definir Joaquín Barro. Aguirre decidió dejó Jujuy, González seguirá en Córdoba, Muné jugará en Federal A, Ramírez en Santa Fe con el compromiso de volver", afirmó.