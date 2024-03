“Noche de Puños” en la Sociedad Obrera

Esta noche Jujuy Boxing Club organizará su segunda velada del año a partir de las 22. Será en la sede de la Sociedad Obrera, en calle Balcarce 357 de nuestra ciudad capital.

Se viene la segunda velada del año en la Sociedad Obrera de calle Balcarce, la primera había sido en enero.

Serán siete peleas con oponentes de escuelas de Salta, lo que sin dudas hará interesante cada contienda.

La entrada costará 1500 anticipada y 2000 en puerta. Espectadores a partir de los 12 años pagan entrada.

"Esperamos que nos acompañe la gente que se sume a esto porque la verdad es muy difícil hacer una velada acá. Yo no tengo apoyo de nadie, yo lo hago a pulmón", opinó el profesor Luis Villegas uno de los organizadores de la velada de esta noche.

Orlando Leonel Quispe (Escuela de Box Power Center) vs. Tomás "El Diablo" Ten (Gym Box Salta) será la contienda saliente.

"Orlando es un muchacho que va al frente, tiene mucha técnica, es muy estilista, siempre va al frente no retrocede. Viene en alza", comentó con seguridad Villegas sobre el púgil que representará a Jujuy en el cruce más caliente de la noche.

Además pelearán: Martín "El Potro" Leiva (Jujuy Boxing Club) vs. Alejandro "El Ninja" Condorí (Gym Box Salta); Agustín Tolaba (Escuela Evan Box Salta) vs Lucas "El Ruso" Agüero; Federico Ortiz (Escuela de Box Power Center) vs Mirko "Dinamita" Ríos (Gym Box Salta); Lucas "El Kamikaze" Valdiviezo (Equipo Miranda Jujuy) vs Martín Zalazar (Tartagal Salta); "El Dragón" Mendoza (Team Segovia Jujuy) vs. Franco "El Puma" Morinigo (Gym Box Salta); David "El Zurdo" Farfán (Jujuy Boxing Club) vs. César Aguilar (Tukibox Salta).

Siguiendo la entrevista con el entrenador Villegas, ante la consulta de qué es lo que busca en un boxeador, él respondió: "Mi estilo boxístico siempre fue boxear e ir al frente. Para mi el boxear es pararte bien, tener una buena guardia y sacar bien las manos".

Sin lugar a dudas hoy se vivirá una buena velada en la Sociedad Obrera. Servirá para potenciar la disciplina.

Es muy importante que la actividad boxística se siga "moviendo" en tierras jujeñas, porque el boxeo es un deporte que se convirtió en uno de los entrenamientos de moda gracias a los grandes beneficios que tiene para la salud.