Martos sigue y le sumará nuevos refuerzos a Zapla

El lunes el "merengue" se pone en movimiento. Luego de un par de semanas de descanso tras las finales disputadas en el Regional donde no logró el objetivo de ascender al Federal A, por cuestiones futbolísticas en la primera final contra Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero en Catamarca y luego por un arrebato arbitral, Marcelo Sanz, en Córdoba, frente a Camioneros, el plantel de Altos Hornos Zapla el lunes a las 16 se reencontrará en el estadio "Emilio Fabrizzi" bajo el mando de Martín Martos para empezar con la preparación de cara al Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. En teoría la competencia doméstica estaría arrancando el próximo viernes 22 del corrientes mes, pero en la semana entrante se terminará de confirmar.

Todavía resta confirmar la continuidad de "Maxi" Vargas y de Carlos López que tienen ofertas de otras categorías.

De todas formas y ante las especulaciones el entrenador salteño ya se reunión con el flamante presidente Daniel Fin, ayer asumió formalmente su mandato por 2 años en el "merengue", donde se acordó la continuidad de un proceso que mantiene los mismos integrantes en el cuerpo técnico y tiene revancha de conseguir el ascenso tan buscado.

Del mismo modo ya trascendieron nombres que llegarán como es el caso del volante extremo Gastón "Chicho" Rojas que jugó la última temporada en Camioneros Argentinos del Norte (Salta) también en el certamen afista y el otro que regresa es Facundo Espinoza. El ledesmense que visitó recientemente la casaca de Atlético Concepción de La Banda del Río Salí (Tucumán) fue campeón con Zapla de la Copa Jujuy 2023 y hasta marcó un gol en la final ante Talleres en el "23 de Agosto". Mientras que el zurdo mediocampista salteño hizo inferiores en Central Norte, continuó en River Plate y Racing Club para retornar a jugar en San Antonio y San Martín de su provincia. Son algunos de los nombres que llegan de la mano del DT entre otros que siguen con las negociaciones.

Lo que le queda resolver a la dirigencia palpaleña es abrochar la permanencia de Maximiliano Vargas y Carlos López. Tanto el volante central como el defensor esperan definir sus futuro con propuestas de clubes de otras categorías. Igualmente mostraron interés en seguir vistiendo la casaca "merengue" si no avanzan sus negociaciones. Después el resto de la base que ya dio el "ok" se puede mencionar a Nicolás Tonini, Agustín Durán, Enzo Valenzuela, Pedro Santillán, Elbio Villagra, Pablo Barro, (Joaquín Barro debe responder el ofrecimiento), Luis Estopiñán, Facundo Torres y Jesús Guaymás. En tanto que Juan Pascuttini se recupera de su grave lesión y los que no seguirán son Aguirre, Arroyo, González y Ramírez.