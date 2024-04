Eliana Pérez atraviesa un gran momento en Perú

San Martín de Porres es uno de los clubes más populares de vóley peruano. Junto a Alianza se reparten la mayor cantidad de seguidores en Lima. Y por segundo año consecutivo una jujeña es protagonista en el equipo de las "santas".

Se trata de Eliana Pérez, quien conversó telefónicamente con El Tribuno de Jujuy, sobre el feliz presente que atraviesa personal y colectivamente. Es que el conjunto rojo y blanco ya está cuartos de final de la competencia, ganando en la ida a Deportivo Soan por tres a cero el fin de semana pasado.

La opuesto, que la temporada anterior integró el sexteto ideal de la Liga Femenina y había sido elegida la MVP, arrancó el 2024 con el pie izquierdo. "A dos días de comenzar el torneo me lesioné el cuádriceps. Sufrí tres micros desgarros, que implicó estar inactiva para recuperarme con fisioterapia y mucha paciencia. Entonces, fueron varios partidos donde no pude estar. No creo que consiga ningún premio ahora, pero el objetivo es el campeonato", sostuvo al inicio de la charla.

Reconoció que el certamen, sobre todo en la segunda etapa, fue durísimo porque "los equipos se reforzaron muy bien, con extranjeras, y a medida que fueron pasando los encuentros, encontraron un mejor funcionamiento. Es un torneo competitivo, fuerte y de excelente nivel de vóley".

La jujeña también relató que el hecho de haber terminado primeras en la fase de grupo fue positivo y más por cómo se dio.

"En la última fecha jugamos con Alianza Lima a estadio lleno. Se agotaron las entradas. Ambos equipos llegábamos liderando la tabla, pero nosotros para tener más ganados estábamos arriba. Por suerte ganamos 3 a 2 y terminamos en la cima", resaltó Eliana que fue la figura de aquel apretado partido con parciales 26-28, 25-12, 25-23, 23-25 y 15-11.

Después comenzaron los playoffs, donde el primero enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto, al mejor de dos encuentros ganados.

San Martín de Porres se vio las caras en el primer duelo con el colista Deportivo Soan, venciendo tres a cero (27-25, 25-12 y 25-16). Ahora será revancha, pero se calcula que no tendrá mayores inconvenientes para acceder a las semifinales.

"Te reitero, los equipos están bien armados este año, mejoraron mucho. Todos los encuentros son complicados. Así que ya dimos el primer paso, pero no debemos confiarnos", declaró la jugadora de 28 años que surgió de Atlético Gorriti y defendió los colores de San Lorenzo, Estudiantes y River Plate en Argentina.

"El objetivo es salir campeón y tenemos plantel para lograrlo. Llegar a la instancia definitoria en el primer lugar habla a las claras que se hicieron bien las cosas", sostuvo para agregar que las prácticas son determinantes a la hora del juego. "Nuestro entrenador, Vinicius, es un brasileño muy exigente y saca el potencial de cada una de nosotras. Es consciente de lo que podemos dar y por eso nos exige. Es importante contar con él en este proceso", valoró.

Las "santas", en el 2023, terminaron terceras la Liga y aunque fue distinguida, Pérez mira para adelante. "Fue un hermoso reconocimiento. Sin embargo, sin mis compañeras no hubiese sido posible. Se los agradecí y ahora estamos mentalizadas que podemos coronarnos", cerró la destacada atacante que nació y se creció en el barrio Coronel Arias, hoy General Arias.