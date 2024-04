El DT Diego Martínez se lamentó por la derrota

Tras la caída ante Estudiantes, Boca dejó escapar la chance de clasificarse a los playoffs y lo obliga a ganar en la última fecha ante Godoy Cruz, el entrenador Diego Martínez argumentó que lo "justo era un empate".

"Duele muchísimo. Era un partido de detalles. De mucho emparejamiento. Lo más justo hubiese sido un empate. Nosotros tuvimos más juego y casi mayor peligro, pero casi no nos sacábamos diferencias. Si bien depende de nosotros, podríamos haber sellado la clasificación", analizó el DT en conferencia de prensa.

Por su parte, Martínez detalló cuáles son los aspectos que rescata del rendimiento de su equipo y lo que hay que seguir trabajando: "No faltó fluidez, sino transformarla en situaciones. Si íbamos a obtener una ventaja, era a través de un duelo ganado".

Además, Martínez mostró su descontento por la segunda tarjeta amarilla para Lautaro Blanco, que dejó a Boca con diez. Pero el mismo Martínez esquivó alguna declaración del árbitro del encuentro Fernando Echenique: "Del arbitraje no voy a hablar. Esa jugada no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. A veces, ciertas decisiones pueden terminar perjudicándote, pero siempre creo que el árbitro es un ser humano, que puede cometer errores como puedo cometer yo. Si no fue una buena noche para nosotros, lo tomo como una cosa del juego, nada más".

Por lo que ante la baja de Blanco ante el trascendental choque contra Godoy Cruz, el entrenador expresó: "Tenemos una baja importante, no decidí ni pensé cuál va a ser su reemplazo".

Por otra parte, el defensor Nicolás Valentini y Boca dieron los primeros pasos para la renovación de contrato, la cual parecía estar encaminada, pero las condiciones cambiaron sobre la marcha y el futuro del futbolista no está claro.

Al igual que Javier García, Sergio Romero, Luis Advíncula, Guillermo "Pol" Fernández, Edinson Cavani y Darío Benedetto, el vínculo de Valentini con Boca finaliza en diciembre, pero es una prioridad para el club su situación.

Por este motivo, la directiva "xeneize" se reunió para lograr un rápido acuerdo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el panorama es incierto.

Los primeros contactos entre la entidad de La Ribera y el entorno del zaguero fueron en septiembre del año pasado: desde la parte del jugador pidieron una mejora salarial.

Godoy Cruz pondrá los titulares

El entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, palpitó lo que será el duelo de su equipo ante Boca, que complicó sus chances de clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga tras caer ante Estudiantes y reveló que buscará "eliminarlos".

"La idea es tratar de ir con lo mejor, con mayoría de titulares. No vamos a regalar nada. Sabemos que los puntos son fundamentales para el próximo torneo. Por ahí uno o dos podemos llegar a guardar, pero la mayoría van a ser titulares", comentó el técnico.

En la misma línea, remarcó en declaraciones radiales: "Nos conviene eliminar a Boca de los playoffs porque están acostumbrados a ese tipo de partidos".

Pese a algunas ausencias para preservar a jugadores de lesiones o de una quinta amarilla, la idea de Oldrá es ir a "La Bombonera" con el mejor equipo posible no sólo para poder eliminar a Boca, sino también porque los puntos pueden ser vitales en la tabla anual y además no quieren perder ritmo de competencia.

"Sabemos que los puntos son fundamentales para el próximo torneo. Necesitamos competir porque después tenemos que jugar los playoffs y tenemos que llegar bien a ese partido", sostuvo.

Por su parte, Boca que viene de caer ante Estudiantes por 1 a 0, ostenta 22 unidades y quedó quinto en su zona, a uno de Lanús y a siete del líder Godoy Cruz, que aseguró el primer puesto.

Se miden el "ferro" y el "ciclón" en Santiago

SAN LORENZO | QUIERE GANAR DESPUÉS DE LA SALIDA DE RUBÉN DARÍO INSÚA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

San Lorenzo de Almagro, con Leandro Romagnoli como entrenador interino, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero hoy, en el marco de la decimocuarta y última fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

El encuentro se disputará en el estadio "Único Madre de Ciudades" de Santiago del Estero, desde las 20 y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina mientras que Adrián Franklin estará en el VAR. El cotejo será transmitido por TNT Sports.

El "ciclón", ya sin chances de clasificarse, viene de caer 2-0 con Independiente del Valle, el pasado miércoles en Ecuador, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Tras la derrota la dirigencia le rescindió el contrato al entrenador tras dos años de trabajo.

La salida de Insúa llevó más incertidumbre a la actualidad del equipo de Boedo y la danza de nombres para sustituirlo ya se inició pero con la certeza de que, este domingo ante los santiagueños, Romagnoli será el entrenador interino.

Para este encuentro ante Central Córdoba, Romagnoli mantendría los mismos once que cayeron en Quito. Además, Alexis Cuello no será tenido en cuenta para este encuentro debido a que fue diagnosticado con dengue y deberá hacer reposo domiciliario.

Por otra parte, ayer Unión venció a Tigre por 1 a 0 como visitante en la localidad de Victoria en Buenos Aires.