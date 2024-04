Comenzó la actividad del certamen de inferiores

Arrancó el torneo "Sergio Alberto León" y despertó muchísimas expectativas.

Ayer se puso en marcha el mencionado certamen destinado a las categorías formativas de la Liga Jujeña de Fútbol masculino y femenino (sub 13, sub 15, sub 17, sub 19).

La lluvia caída en varios lugares de nuestra provincia no fue impedimento para el arranque del campeonato de juveniles.

Se realizó un acto previo al encuentro de la sub 17 entre Altos Hornos Zapla y Sportivo Palermo en donde estuvieron presentes el vicepresidente del club Guillermo Bepre y el vicepresidente de la Liga Rodrigo Chauque.

En el citado acto se realizó un homenaje donde Guillermo Bepre pronunció unas emotivas palabras acerca de Sergio León y les entregó a la esposa Angélica Lozano, sus hijos Santiago y Angy León y su nieto "Tizi" León, quien siempre lo acompañaba a ver al "merengue", una camiseta con su famosa frase "Alma de hierro, corazón de acero".

De parte de La Liga Jujeña, Rodrigo Chauque también pronunció unas palabras y les entregó un certificado de honor en reconocimiento a su loable tarea en pos del desarrollo del fútbol jujeño

Angélica Lozano expresó unas palabras de agradecimiento por el homenaje y dio el puntapié inicial para que arranque al torneo.

A su vez desde el club "merengue" se agradeció a la Liga Jujeña, a su presidente, Marcelo Sánchez, y al vicepresidente Rodrigo Choque por este reconocimiento al querido compañero directivo Sergio León.

Primera

Ayer siguió el desarrolló de la fecha 1 del certamen "Livio Monteserín" de Primera masculina.

En "La Tablada" hubo victoria de General Belgrano. El "decano" tuvo un gran inicio de torneo y superó por 2 a 0 a El Cruce.

Los goles de Belgrano fueron convertidos por Agustín Bruno e Ignacio Cazón.

Ignacio Cazón fue la figura del partido aportando el tanto y una asistencia.

Además, en el "Fausto Tejerina" Deportivo Luján le ganó el clásico a Gorriti por 1 a 0 con gol de Balderrama.