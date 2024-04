"Queremos que se vea que defendemos la camiseta dentro del campo"

Gimnasia de Jujuy vuelve a jugar el clásico ante Gimnasia y Tiro de Salta luego de 26 años el próximo domingo a las 16 en el estadio “El Gigante del Norte”.

En la oportunidad, el actual entrenador Matías Módolo habló en exclusiva con Central de Noticias de El Tribuno Plus y se refirió al esperado clásico del norte.

“Las previas a los clásicos tienen otra tensión, se maneja mucha ansiedad. En lo particular soy muy pasional, es la manera en que vivo esta profesión, pero los muchachos están con muchas ganas. Hicimos una buena semana de entrenamientos”

Además, Módolo hizo un balance desde su llegada al plantel y explicó “conseguimos un triunfo de local y de visitante siento que pudimos habernos llevado los tres puntos. Le dimos participación a los juveniles. De a poco fuimos logrando pequeños objetivos a corto plazo que nos sirven para recuperar la confianza”.

También el entrenador lobo remarcó que de a poco van empezando a darle una identidad al equipo lo cual es “difícil” para cualquier cuerpo técnico.

Con respecto a la ausencia del “Pulga” Rodríguez debido a la expulsión en el último partido, el DT declaró “si uno quiere reemplazar a un jugador como Luis, pieza por pieza, no lo va encontrar. Además tiene un posicionamiento inteligente y muy particular que es difícil de reemplazar. Tomaremos el hecho de que no esté Luis para redoblar esfuerzos”.

En cuanto a la estrategia que planea el entrenador para enfrentarse al “albo” salteño, Módolo destacó que “la presión y la intensidad son dos características que lo identifican como entrenador. “Es la forma de competir en la categoría”

“De local uno puede imponer más condiciones que de visitante, pero vamos a intentar hacer un partido de igual a igual como el equipo grande que somos. El estilo no se va negociar y cada pelota dividida tiene que ser a nuestro favor. Donde haya un jugador del equipo rival tiene que haber dos nuestros”, dijo.

Por último, el DT “lobo” se dirigió a los 2 mil hinchas que viajarán a Salta para acompañar al equipo en el clásico y expresó “desde que llegamos con mi grupo de trabajo nos hicieron sentir mucho afecto y lo pasional que es el hincha de este club. Nos agradecen que hayamos agarrado el equipo en el momento que estaba pasando. De nuestro lado vamos a trabajar para que se distinga nuestro esfuerzo”.

“Queremos que se vea que defendemos la camiseta dentro del campo como si fuera un hincha, con actitud, con empuje. Que la gente confíe, que crea, que el objetivo es el reducido y la única forma de lograrlo es estando juntos y apoyando como lo vienen haciendo”, concluyó.