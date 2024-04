Los Linces listos para las 1º y 2º fecha NOA

Una nueva aventura competitiva. Los Linces, nuestros representantes jujeños, el fin de semana en el Complejo "Nicolás Vítale" de Salta estarán disputando la 1º y 2º fecha de la Liga Nacional de Fútbol Sala para Ciegos de la zona NOA propiciada por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos.

Los equipos integrantes de la Zona NOA son los siguientes: Los Linces (Jujuy), Los Yaguaretés A (Salta), Los Yaguaretés B (Salta), Club Atlético Tucumán (Tucumán), Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán). La 1º fecha Los Linces la jugarán el sábado a las 14.30 frente a Los Yaguaretés A y el domingo a las 11 será ante Club Atlético Tucumán.

Facundo Mota, titular de Fadec y referentes del plantel jujeño, comentó que "la Liga Nacional de Fútbol Sala para Ciegos en este 2024 tiene la participación de 19 equipos divididos en zona Sur A, Sur B, Centro, NEA y NOA que es donde estamos Los Linces. Este fin de semana arranca la zona NOA con la 1º y 2º fecha, sábado y domingo. Este año se usará esta modalidad para abaratar costos en viajes y lo organizamos en conjunto Los Linces con Los Yaguareté", acotando que "en junio será en Tucumán la 3º y 4º fecha. Los dos primeros de cada zona serán los clasificados, se juega a dos rondas, partidos ida y vueltas, terminadas las 4 primeras fechas, clasifican los 2 primeros para las instancias de la Copa de Oro y el resto en la Copa de Plata, los Interzonales y luego llegar a las finales. La idea es jugar con equipos de cercanía y que sean de todas las regiones", explicó.

Además destacó que "este año se vio que se están esparciendo un poco los jugadores de Los Muciélagos por varios equipos de la Liga Nacional, eso es bueno porque le irá dando otro nivel a todas las zonas. En nuestro caso nos reforzamos con Luis Ramos, un jugador que es nuevo y Miguel González que volvió a Los Linces luego de su paso por equipos de Buenos Aires, es jugador de la Selección, entrena allá y viene a jugar con nosotros. Nos preparamos también con Julio Ramírez que es un jugador experimentado de Salta y el resto somos lo que venimos jugando", detalló.

Así también Mota destacó que "viajamos gracias a la ayuda del gobernador Carlos Sadir, quiero remarcar el apoyo y agradecimiento, ya que fuimos a solicitar donde siempre íbamos antes y no hubo respuestas, ahora le pedimos esta colaboración al gobernador quién no dio el ok. Es algo muy importante porque venimos participado en el fútbol para ciegos hace más de 20 años seguidos, pasamos distintas gestiones y crisis, y sin este apoyo sería imposible participar ya que la mayoría de los integrantes del equipos son de bajos recursos y cobramos pensiones por discapacidad que son magras para concretar estas competencias. Ojalá sigamos teniendo el apoyo", agregando que "vamos a dejar siempre bien representada a Jujuy, ya que no sólo somos Los Linces porque cuando salimos de los limites geográficos somos los representantes y embajadores deportivos. Fuimos a Desarrollo Humano y no nos ayudaron, en Secretaria de Deportes tampoco. Somos la única institución que práctica deportes para personas con discapacidad visual, al alto rendimiento", sintetizó.