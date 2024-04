Bancario derrotó ayer 2 a 1 a Central Norte

Disputada la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Regional Jujeña de Fútbol denominado "Mario 'Araña' Melitón" ayer San Francisco Bancario derrotó por dos tantos contra uno a Central Norte en el estadio "Ernesto Escalante" de Libertador General San Martín.

En el primer tiempo, en los primero minutos, se vio un partido muy parejo en cuanto al planteo con muy buenas intenciones aunque pocas situaciones claras de gol, ya que los avances se esfumaban en tres cuartos de cancha. Recién a los 20' pudo concretar Bancario un festejo, ya que abrió el marcador por intermedio de Palavecino que recibió una pelota por el sector izquierdo para rematar cruzado. De esa forma Bancario logró la ventaja parcial. Por su parte, Central Norte no se achicó y le jugó de igual a igual y ahí fue Sánchez el que estrelló un remate en el travesaño. Luego cerca del final, a los 40' Fascio remató con potencia una pelota que pegó en el palo izquierdo, después rebotó en el cuerpo del arquero y así el "verdolaga" extendió el marcador, terminando el primer tiempo con dos goles de ventaja ante los "cuervos".

Ya en el complemento Central Norte salió con intenciones de empatar, buscando ser quién maneje el juego con el dominio de la pelota y en tramos fue propietario de un mayor porcentaje de la posesión. Tal es así que a los 13', Jerez luego de eliminar a la defensa rival, sacó un potente remate contra el travesaño y cerca del vértice derecho donde nada pudo hacer el arquero y de esa forma el "cuervo" descontó y quedó ilusionado con igualdad, pero no estuvo certero al igual que Bancario que pudo liquidarlo.

Otros resultados de la tercera fecha: Mitre (3) vs Las Yungas (1); Alberdi (1) vs Arrieta (1); Leach (3) vs Unión Calilegua (3); El Talar (2) vs Cady (3) y Fraile Pintado (2) vs Peñarol (0).