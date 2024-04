El jujeño Calderari recibió el "ok" de Zielinski en Lanús

Los sueños se hacen realidad. El arquero jujeño Gustavo Calderari acaba de firmar su 1º contrato profesional en el Club Atlético Lanús que milita en la Copa de la Liga Profesional de AFA y donde comenzó a entrenarse desde enero bajo el mando del "Ruso" Ricardo Zielinski.

El joven surgido del Club Atlético San Pedro, contó que "mi actualidad en Lanús me tiene entrenando con el plantel de Primera, los primeros meses del año fueron muy buenos porque obtuve la citación y me siento muy contento con mi rendimiento y como me llevo con mis compañeros. Por el momento el objetivo es ganarme un lugar entre los 18 disponibles para jugar y mientras tanto hacerlo de la mejor manera en Reserva cuando me toque bajar. Hablé con Zielinski y me preguntó cómo venía, más que nada fue una presentación", indicó.

Ahí nomás aclaró que "mi objetivo en este 2024 era firmar contrato y lo cumplí, ahora es sumar la mayor cantidad de partidos en Reserva, agarrar experiencia y día a día seguir demostrando lo mejor en los entrenamientos. Los primeros días fueron difíciles en Buenos Aires, extrañaba muchísimos a mi familia, pero me fui haciendo amigos y conocidos, que me ayude mucho para pasarla mejor". Del mismo modo reconoció que "los entrenamientos aquí son muy intensos, el nivel de los compañeros es altísimo, son todos jugadores de primer nivel, de elite, se nota en la cancha en los partidos o entrenamientos y también en los rivales. Es muy distinto a comparación de las otras categorías juveniles", afirmó.

El golero de 20 años confesó que "estar en un club como Lanús te hace madurar, ya desde compartir un vestuario con grandes figuras del fútbol, seguir sus ejemplos de vida. Ocupan un lugar muy importante los referentes del plantel y en este caso el 'Laucha' Acosta que está muy metido en eso, te habla y te da consejos que es muy importante", agregando que "mi presente en el club lo considero muy bueno, porque me está yendo bien en los entrenamientos, en los partidos y me llevo muy bien con todos. Mi relación con el DT es muy buena, trato de aprender porque tiene mucha experiencia y por algo está ahí", declaró.

El sacrificio está a la orden del día y ahí, Calderari destacó que "mi rutina es levantarme a las 6.30, me preparo para ir a la club para estar 1 hora y media antes de comenzar la práctica, comienza con el desayuno, algunos días videos con el DT o algunas apreciaciones en el gimnasio y el entrenamiento en cancha termina 11 u 11.30, luego se hace un poco de gimnasio que es optativo. Me baño y las 12.30 o 13 almorzamos en el club, después tengo la tarde libre y la uso para estudiar o bien irme al gimnasio. Me acuesto temprano, tipo 23. Los findes no cambian mucho, porque el calendario de partidos es irregular, se juegan los domingos, martes o miércoles, es un día de entrenamiento más", cerró.

El estudio y la familia están vigentes

Calderari que hace unos años atrás fue parte del Sudamericano Juvenil en Paraguay con la Selección Argentina Sub 15 y luego también ganó la Liga Nacional de Arqueros de la Conmebol, admitió que "fue muy importante terminar el secundario por el enfoque, aparte siempre quise seguir una carrera universitaria y hoy en día estoy haciendo Administración de Empresas, me gusta mucho y por suerte tengo tiempo para estudiar", acotando que "la familia es algo fundamental, porque te ayuda en los momentos de bajón y también de felicidad son los que siempre están. Todos los días hablo, ya sea por videollamada o mensajes y tenerlos más cerca de alguna manera. A Jujuy no voy mucho, será una o dos veces al año como mucho, pero ellos vienen y eso me sirve para recargar pilas. Ya me acostumbré a Buenos Aires, me gusta mucho, antes no era así, los primeros meses me costó un montón", finalizó.