Coronel empezó con festejo en Cuyaya

Triunfo "bandeño". En el arranque de la 2º fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol Atlético Cuyaya venció 2 a 1 a Deportivo Luján con un "doblete" convertido por Nehuen Troncoso, mientras que Maximiliano Freire le dio la ventaja parcial al "granate". De esta manera el técnico "bandeño", Gustavo "Oso" Coronel, comenzó con el pie derecho en su debut.

Anoche al cierre de nuestra edición jugaban las chicas y posteriormente los varones de Universitario con San Francisco en "La Tablada".

Hoy se disputarán dos encuentros, a las 14 el femenino y a las 16 el masculino, en "La Tablada" se medirá Nieva vs. Comercio y en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs. Gimnasia. Mañana empezará la jornada con un duelo matutino a las 9 las chicas y a las 11 los varones en "La Tablada" se topará General Belgrano ante Atlético Gorriti. Después por la tarde, a las 14 los mujeres y a las 16 los varones, en el estadio "Libero Brabo" será el turno de Lavalle vs. La Viña; en "La Tablada" Sportivo Palermo jugará frente a Atlético Talleres; en la cancha auxiliar de Zapla, Alberdi con Deportivo El Cruce y en el estadio "Fausto Tejerina" se verán las caras Fundación Zapatón e Islas Malvinas.