Matías Módolo lamentó la falta de definición

Gimnasia y Esgrima pecó por falta de puntería y por eso se tuvo que conformar con un empate ante Gimnasia y Tiro en Salta. Algo que el propio entrenador Matías Módolo reconoció cuando salió del vestuario con "una sensación ambigua porque hicimos un muy buen partido".

Pero "no solamente por haber hecho lo planificado sino por el rendimiento individual, la concentración para jugar este tipo de partidos me parece que estuvo, y cuando podés imponerte en el campo y de visitante tenés que sumar de a tres y eso es lo que me deja un sinsabor", opinó el técnico del "lobo".

Módolo destacó que "el equipo va sumando confianza, va creciendo, va entendiendo que tiene que cuidar la pelota, pero debe seguir creciendo en intensidad, se van poniendo cada vez mejor desde lo físico, y al entender la idea se corre con mayor intensidad pero se corre menos, en líneas generales vamos logrando la solidez que queremos, pero tenemos que tener más tranquilidad para poder ser contundentes cuando se nos da en el partido".

Además, elogió a los suplentes, "los muchachos que están como relevos están muy predispuesto y trabajan en la semana para entrar a cumplir su rol, pero no pierdo de vista que no pudimos contar con Luis (por Rodríguez), con Hernán Pellerano, con Axel Abet, con Larralde, Ortigoza también llegó con lo justo por eso lo cuidamos, y esperamos que se repongan pronto".

Para el técnico del elenco jujeño, Gimnasia y Tiro no llegó a inquietar en ningún momento al "lobo" durante todo el partido, "el rival puso dos centros delanteros, cambió el sistema, entonces nosotros buscamos neutralizar el juego por dentro, estar más atentos a la bajada de esa segunda pelota a los delanteros, y el partido comenzó a quedar quebrado cuando comenzamos a encontrar dos, tres recuperaciones, llegó rápido con Albertengo", sostuvo al tiempo que agregó que "me parece que nos faltó un poco de precisión para poder acertar, pero en líneas generales pudimos manejar el terreno, la pelota, los tiempos, me voy conforme con eso pero creo que era para llevarnos un poco más".

Sobre la falta de puntería comentó: "Hay que trabajar en todo y en definición se trabajó mucho esta semana, pero partimos de una base donde el plantel estaba muy golpeado, que el crecimiento en estos tres partidos fue mucho, pero hay que estar tranquilos, fue tan rápida la recuperación del plantel que a veces siento que se les pide demasiado a los muchachos, hay que ir paso a paso", culminó.

El domingo el "lobo" recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza desde las 16.