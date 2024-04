Pelean Romero y Cerezzo en la noche del CAI

Una noche apasionante se vivirá hoy en el Club Atlético Independiente en lo que será la velada denominada "Los mejores peleadores de Salta y Jujuy" a partir de las 22 y organizada por Comisión Municipal de Box. La contienda tendrá 4 exhibiciones y 7 peleas amateurs en diferentes categorías.

En el cierre el combate estelar estará a cargo del jujeño Iván Romero frente a Rodrigo Cerezzo de la vecina provincia.

En limpio a continuación se detallará el programa de peleas comenzando la noche en las instalaciones de avenida Senador Pérez.

La primera exhibición estará a cargo de Rodrigo Morales (Perico) vs Germán Cruz (Palpalá) en la categoría de hasta 63 kg; luego lo harán Leonel Huanco (Monterrico ) vs Uriel Tejerina (El Carmen) en hasta 57 kg; después se medirán Nicolás Villegas (Reyes) vs Enzo Quipildor (Monterrico) en hasta 50 kg y la última de esta presentación será entre Julián Arena (CMB) vs Lázaro Franco (Monterrico) en hasta 63 kg.

Seguidamente en los enfrentamientos amateur cruzarán los puños Matías Véliz (CBC) vs Sebastián Choque (Monterrico) en hasta 52 kg; Martín Leiva (Reyes) vs "Puma" Moriñigo (Salta) en hasta 69 kg; Carlos Ramos (CBC) vs Carlos Sánchez (Camión Boxing) en hasta 69 kg; Leonardo Salazar (CBC) vs Mirko Ríos (Salta) en hasta 75 kg; Enrique Aguilar (CBC) vs Gabriel Romano (Salta) en hasta 84 kg; Marcos Carabajal (CBC) vs José Córdoba (Salta) en hasta 73 kg y en la de fondo Iván Romero (CBC) vs Rodrigo Cerezzo(Salta) en hasta 56 kg.