Diego Martínez comienza a pensar en Estudiantes

El entrenador de Boca, Diego Martínez, fue contundente sobre la derrota por 4 a 2 ante Fortaleza, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y afirmó que su equipo "intentó hasta el último minuto", levantar el resultado.

"La diferencia fue demasiada amplia, pero el equipo intentó hasta el último minuto y daba la impresión que podía llegar a empatarlo", dijo el DT en conferencia de prensa tras el partido dónde el "xeneize" dejó más dudas que certezas.

Además, Martínez se refirió al el duro rival que aprovecho los espacios y errores defensivos del conjunto argentino: "Fortaleza aprovechó las oportunidades que tuvo. Fue un justo ganador", puntualizó.

Si bien, el DT dejó en claro que Boca no esperaba este golpe: "Es un resultado que no queríamos ni veníamos a buscar. Valoro el esfuerzo de los muchachos y no rendirse nunca. Queda descansar y pensar en Estudiantes", contó al remarcar que ya se piensa en la semifinal de la Liga de la Copa.

Por otra parte, Martínez se refirió a Nicolás Valentini y su continuidad en el plantel profesional: "Valentini es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución y la institución decidió que no juegue hasta que lo resuelva", sentenció.

El arquero de Boca Sergio Romero formó parte de la conferencia de prensa junto al entrenador "xeneize" y aclaró que "no merecíamos", un resultado así, tras caer por 4 a 2 ante Fortaleza en Brasil: "Fue un partido difícil, no merecíamos irnos con una derrota".

Pero a su vez, el jugador de 37 años fue muy optimista de cara a los próximos compromisos: "Hay que pensar en lo que viene", y agregó: "Hay que hacer las cosas bien y apuntar a sumar los 9 puntos. Estamos preparados, pero lo de hoy duele", selló.

Vuelve al trabajo

Hoy por la mañana el plantel de Boca Juniors retoma los entrenamientos, teniendo en cuenta la costumbre de las últimas semanas de doble competencia viene siendo la de trabajos livianos para quienes más compiten, al menos en los primeros entrenamientos post partidos.

Y ya para las prácticas de fútbol sí se van sumando todos los que están en condiciones a los trabajos más exigentes. Por eso, el tiempo dirá si para la semi Martínez cuenta o no con todos y recién ahí pensará en un equipo que -para muchos- ya va saliendo de memoria.

Sucede que luego del encuentro en Brasil, algunos jugadores terminaron con molestias físicas como ser Fabra y Saralegui, aunque también hoy se evaluará al resto del plantel.