La jujeña Malena Giménez en el Sudamericano de Chile

La situación económica afecta a todos y en este caso a la jujeña Malena Giménez, jugadora de la Selección Argentina Sub 15 de Tenis de Mesa que se encuentra en Santiago de Chile compitiendo en el Sudamericano, y de forma urgente necesita cancelar la estadía y alimentos para poder regresar junto a la delegación a Ezeiza (Buenos Aires). Otra de las necesidades y ante la imperante ayuda solicitada por su madre, Karina, está en obtener en el pasaje aéreo de Buenos Aires a Jujuy para el lunes.

La situación económica afecta a todos y en este caso a la jujeña Malena Giménez, jugadora de la Selección Argentina Sub 15 de Tenis de Mesa que se encuentra en Santiago de Chile compitiendo en el Sudamericano, y de forma urgente necesita cancelar la estadía y alimentos para poder regresar junto a la delegación a Ezeiza (Buenos Aires). Otra de las necesidades y ante la imperante ayuda solicitada por su madre, Karina, está en obtener en el pasaje aéreo de Buenos Aires a Jujuy para el lunes.

Por ese motivo su progenitora concedió su contacto de celular (3883134478) para que los que deseen colaborar puedan hacerlo o bien transfiriendo lo que puedan al alias gmale.tdm (Mercado Pago) el dinero que sea será de mucha ayuda en esta encrucijada solidaria.

Karina Giménez en su diálogo con diario El Tribuno de Jujuy de entrada dijo que "estoy muy agradecida a todos los que colaboraron y ahora solicito esta ayuda para completar el viaje. Ella clasificó y están en la Selección Argentina sub 15, hace 4 años ininterrumpidamente, y como no cuenta con sponsors y soy yo la que me muevo para los viajes internacionales. Ahora logró viajar porque yo tenía que confirmar hasta el jueves de la semana pasada y por suerte tenía más del 50% y sino la bajaban y tenía una suplente. Logré juntar cerca del 80% con el compromiso de cancelar el resto del total hasta mañana -por hoy-", comentó.

Luego aclaró que "la Federación Argentina todos los años hace una nota solicitando ayuda a Nación y no tuvimos suerte. Lo que junté lo hice puerta a puerta y pude conseguir contactos, muchos me ayudaron de forma desinteresada", agregando que "en estos días logramos juntar un poco más pero queda un saldo de un poco más de 100 mil pesos que se cambia a dólares. Este año fue más complicado. Ella está desde el 9 de abril porque estuvo convocada a una Clínica en el Cenard y el 21 viajaron a Chile", explicó.

Al final dijo que "el domingo -mañana- regresa, gracias a Dios ya tiene los pasajes donados por una familia que no es de Jujuy, de Santiago a Ezeiza y nos falta el de Buenos Aires a Jujuy, estamos a la espera de respuestas", completó.