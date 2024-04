Gimnasia necesita ganar para continuar escalando

Gimnasia y Esgrima buscará ratificar el cambio que viene demostrando desde la llegada de Matías Módolo en la conducción técnica hoy frente a Deportivo Maipú de Mendoza desde las 16 con el control de Brian Ferreyra. Y nada mejor que ante su gente en el "23 de Agosto".

Si bien todos los partidos son diferentes, en casa el "lobo" tiene que asumir el protagonismo y marcar diferencias, pero en base al juego que viene desplegando con el entrenador más allá del poco tiempo de trabajo, ya que será el cuarto encuentro que dirigirá Módolo.

Aunque en la "minigira" no le fue mal porque sumó, tendrá que ser efectivo, porque hasta el momento amén del dominio que mostró ante sus rivales, no lo supo plasmar en el arco contrario despilfarrando chances claras.

Para esta tarde, de entrada habría una variante en relación al once que viene de igualar con Gimnasia y Tiro en Salta, vuelve el "Pulga" Luis Rodríguez luego de purgar la fecha de suspensión y el que dejaría su lugar es Camargo.

El resto, serían los mismos que el entrenador "albiceleste" viene trabajando con el fin de terminar de pulir el esquema de juego y darle el funcionamiento que pretende para luego salir de memoria.

Por su parte, Maipú se encuentra en un momento similar, ya que desde la llegada de Juan Sara en la conducción tras la salida de Rubens Sambueza, el equipo tuvo un repunte importante en la tabla y suma 14 puntos, uno menos que Gimnasia.

De entrada, el "botellero" hará una variante, Santiago Moyano vuelve a la densa en lugar de Mansilla, después el resto serían los mismos que igualaron con Güemes el partido pasado en la provincia de Mendoza.

Como cada encuentro que el "lobo" juega de local, se espera contar con el apoyo y la presencia de todos los simpatizantes para teñir el estadio de barrio Luján de "albiceleste" acompañando y alentando al equipo ante el elenco mendocino.

San Martín (T) ganó y es líder

San Martín de Tucumán aprovechó al máximo la oportunidad que tuvo, marcó el gol y festejó anoche en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, para alcanzar en solitario la punta de la Zona A con 24 puntos. Ahora deberá esperar que Quilmes (23) no sume de a tres hoy ante Racing en Córdoba.

El equipo del “Traductor” Diego Flores se impuso con festejo de Thiago Peñalba, que aprovechó un mal despeje del fondo de Agropecuario y cabeceó sin marcas rumbo a la red. Nada pudo hacer el golero Fernando Otarola, ex “lobo” jujeño. Si bien Agropecuario fue al frente, nunca tuvo ideas claras para alcanzar el empate y así se retiró silbado de su cancha. Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires derrotó como visitante a Tristán Suárez por uno a cero con grito de Iván Vallejos.

Con la derrota, el “lechero” sigue sumergido en el fondo de la tabla de la Zona A, algo que llevó a los dirigentes a pedir la renuncia ayer a Sebastián Salomón, su entrenador. Mientras que en Paraná, Patronato y Talleres de Remedios de Escalada igualaron uno a uno. Ezequiel González y Nicolás Molina fueron quienes anotaron los tantos en un partido bastante chato, con pocas emociones en los arcos.

Otros encuentros

La décima tercera jornada seguirá hoy con varios encuentros. Por la Zona A, Quilmes visitará a Racing en Córdoba a las 21.10 obligado a ganar para volver a ser único puntero. Antes, desde las 15 juegan Brown (PM) frente a Arsenal, a las 15.30 Alvarado recibe a San Miguel, a las 16 San Martín (SJ) será local ante Atlético Rafaela, a las 16.30 Güemes juega con Ferro Carril Oeste, a las 19.10 All Boys con Chacarita. Por la Zona B a las 13.10 Brown de Adrogué frente a Colón, a las 15 Deportivo Morón y Aldosivi de Mar del Plata, a las 15.30 Temperley frente a Estudiantes de Río Cuarto, mismo horario para San Telmo con Deportivo Madryn, a las 16.30 completan Chaco For Ever ante Defensores de Unidos y Gimnasia de Mendoza con Gimnasia y Tiro de Salta.