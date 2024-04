Gimnasia se impuso con autoridad sobre Maipú

Gimnasia, que venía de dos empates como visitante y en donde mereció mejor suerte, gritó ayer victoria. Fue dos a cero sobre Deportivo Maipú de Mendoza por la 13º fecha de la Primera Nacional, Zona A.

El equipo de Matías Módolo convenció desde el inicio hasta el final. Por actitud y juego, pero fundamentalmente porque no dejó pensar a su rival, salvo al inicio del complemento, pero sin mayor relevancia. Tal fue así que el arquero Alan Sosa no debió exigirse nunca.

El ADN del nuevo entrenador pasa por el pressing que se aplica en todos los sectores de la cancha. Y si sale mal, es clave la solidaridad para no dejar espacios vacíos que podrían transformarse en contragolpes.

De entrada, Menéndez pudo abrir el marcador tras un córner de Palavecino, pero no tuvo control del balón en el punto penal. En la segunda chance, fue el "Pulga" Rodríguez quien cabeceó al travesaño e increíblemente la pelota picó afuera. Sin embargo, en la tercera oportunidad no falló. Camargo encaró de derecha a izquierda, hizo una pared perfecta con Rodríguez en el camino y luego definió cruzado. El lateral puso justicia en el marcador, desatando la fiesta en el "23 de Agosto".

En el inicio del segundo tiempo, el "cruzado" intentó nivelar las cosas, pero no pasó nada. Y encima Coronel cometió un grueso error en su propia área, que Endrizzi no perdonó y selló la historia. Posteriormente, el golero Noce evitó los tantos del "Pulga" y del ingresado Albertengo.

El "lobo" ganó sin sobresaltos y parece que encontró el rumbo.

“Importante volver a ganar”

EMILIANO ENDRIZZI

Llegó el primer gol de Emiliano Endrizzi en la temporada con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y volante destacó que todo esto es “por el gran trabajo que venimos realizando día a día”. El jugador del “lobo” resaltó que “desde que llegó Matías Módolo y su cuerpo técnico nos dio confianza a todos, a los que estamos, a los que trabajamos en el día a día, tenemos un grupo muy bueno, sobre todo de los referentes, de los más grandes que siempre están atrás de uno, apoyando, dándonos confianza, tenemos más herramientas y creo que están a la vista los resultados que estamos teniendo”, sostuvo.

Endrizzi desde la llegada del nuevo técnico “albiceleste” volvió a su puesto natural como carrilero por la izquierda y se lo nota cómodo más allá de que conoce la posición, “el técnico seguramente me vio en otro club jugar en esa posición, le habrán comentado que cuando comencé en primera siempre fue en esa posición, obviamente también de lateral con algunos cuerpos técnicos, pero al principio me dio la confianza, me dio la herramienta en el día a día para que cuando llegue el partido, sabemos lo que tenemos que hacer”, manifestó.

Pero independientemente del gol, lo importante es que Gimnasia “volvió a ganar, sobre todo de local que es donde nos tenemos que hacer fuertes, siempre deben quedar los tres puntos en casa, además pudimos darle una alegría a la gente que siempre viene, nos alienta y acompaña”, subrayó. Por último, el “Chavo” Endrizzi les dejó un saludo “al “tanque”, por el utilero Eduardo Humacata, y su familia, porque está atravesando un momento delicado de salud, “mandarles fuerzas de todo el plantel de Gimnasia”, finalizó.