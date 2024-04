Talleres venció a Zapatón 2 a 0

Atlético Talleres se impuso en la ida. Ayer venció a Fundación Zapatón 2 a 0 en partido desarrolla do en el estadio “Fausto Tejerina” con el arbitraje de Víctor Terán.

El “expreso” trabajó y mucho para doblegar al local durante los primeros 90 minutos. Porque el “naranja” salió a hacer su juego, poblando la mitad de la cancha y utilizando las bandas con Chuchuy encargado de manejar la pelota buscando asociarse con Chauque y Valdez.

El “expreso”, un equipo prácticamente renovado, está en formación, se notó por las improvisaciones independientemente que el campo de juego del escena rio de Club Gorriti está en paupérrimas condiciones.

Por momentos el partido se tornó para el bostezo, se prestaron la pelota en la mitad de la cancha, faltaban ideas, se hizo cortado. Hasta que a los 27 minutos el “Potro” Lozano enganchó ante la marca de Gutiérrez y Canavire ingresando al área grande y cayó quedando la sensación de una falta.

El juez Víctor Terán cerca de la jugada no dudó en cobrar penal que un minuto después Flavio Romero cambió por gol. Fundación buscó la igualdad, no se desordenó, pero equivocó el camino, porque no entendió que la diferencia de talla entre los centrales de Talleres y los delanteros era mucha, abusaron del pelotazo.

Pero en el complemento se dio cuenta el DT de Zapatón, José Beltrán, mando a la cancha a Meruvia y jugó más por afuera, por momentos llegó a inquietar a la defensa periqueña, pero sin la profundidad necesaria.

Talleres con poco, le alcanzó para poner el segundo festejo, el “Tata” Vera de tiro libre ejecutó al primer palo. Sobre el final, Zapatón tuvo en la cabeza de León el descuento cuando ingresó solo por el segundo palo. Después, Meruvia se fue expulsado dejando al local con un jugador menos. (Gonzalo Díaz)